Cây phong thủy mỗi ngày: 12 cây phong thủy trồng ngoài ban công theo tuổi/mệnh

Ban công được xem là khu vực đón nắng, đón gió và cũng là nơi thu hút nguồn sinh khí quan trọng cho ngôi nhà. Việc lựa chọn cây phong thủy trồng ngoài ban công hợp tuổi, hợp mệnh gia chủ không chỉ giúp không gian xanh mát hơn mà còn kích hoạt tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng lâu dài. Dưới đây là 12 loại cây phong thủy nên trồng ngoài ban công được đánh giá cao cả về giá trị thẩm mỹ lẫn ý nghĩa phong thủy.

Nên trồng cây gì ngoài ban công hợp phong thủy?

Cây Kim Tiền – Tài lộc và thịnh vượng

Cây kim tiền là lựa chọn phổ biến nhất khi nhắc đến cây phong thủy trồng ban công. Với những tán lá xanh bóng, mọc hướng lên trên tượng trưng cho sự phát triển không ngừng, kim tiền mang ý nghĩa thu hút tiền tài và cơ hội làm ăn.

Loại cây này đặc biệt hợp với người mệnh Mộc và mệnh Hỏa, đồng thời phù hợp với gia chủ tuổi Tý, Thìn và Thân. Ban công hướng Đông Nam đặt kim tiền sẽ giúp kích hoạt cung tài lộc hiệu quả.

Cây Kim Tiền được coi là cây Phú Qúy

Cây Phát Tài – Năng lượng thăng tiến

Cây phát tài, hay còn gọi là thiết mộc lan, tượng trưng cho sự sinh sôi và phát triển bền vững. Khi trồng ngoài ban công, cây giúp tăng cường năng lượng tích cực và hỗ trợ con đường sự nghiệp.

Phát tài hợp với người mệnh Mộc, mệnh Hỏa và những gia chủ tuổi Dần, Mão. Đặt cây ở ban công có ánh nắng nhẹ sẽ giúp cây sinh trưởng tốt và duy trì nguồn sinh khí ổn định cho ngôi nhà.

Phát tài là 1 trong những cây phong thủy trồng ngoài ban công được ưa chuộng

Cây Lưỡi Hổ – Trấn trạch, bảo vệ gia đình

Lưỡi hổ là loại cây có khả năng chịu nắng tốt, rất phù hợp trồng ngoài ban công nhiều ánh sáng. Trong phong thủy, lưỡi hổ mang ý nghĩa xua đuổi tà khí và bảo vệ gia đình khỏi những nguồn năng lượng tiêu cực.

Cây hợp với người mệnh Kim, mệnh Thổ và các tuổi Sửu, Dậu. Trồng lưỡi hổ ở ban công hướng Tây hoặc Tây Bắc sẽ giúp cân bằng trường khí và tạo sự an tâm cho gia chủ.

Cây lưỡi hổ được trồng phổ biến ngoài ban công





Cây Hoa Giấy – Mang đến hạnh phúc và viên mãn

Hoa giấy với màu sắc rực rỡ tượng trưng cho sự đủ đầy và niềm vui trong cuộc sống. Đây là loại cây rất thích hợp trồng ở ban công nhiều nắng vì có khả năng chịu nhiệt tốt.

Hoa giấy được sử dụng làm cây cảnh trang trí phổ biến

Hoa giấy phù hợp với người mệnh Hỏa và Thổ, đặc biệt tốt cho gia chủ tuổi Ngọ, Tuất. Khi trồng trước ban công, hoa giấy giúp tăng sinh khí và tạo nguồn năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Ban công trồng hoa giấy đẹp rực rỡ

Cây Trầu Bà – Giữ tài lộc và bình an

Trầu bà là loại cây phong thủy có khả năng thanh lọc không khí và duy trì sự ổn định trong tài vận. Với đặc tính dễ sống, có thể trồng chậu treo ngoài ban công, cây mang ý nghĩa gắn kết và bình an. Trầu bà hợp với người mệnh Mộc và mệnh Thủy, phù hợp với tuổi Hợi và Mão. Trồng trầu bà ở ban công hướng Đông sẽ giúp kích hoạt nguồn năng lượng tươi mới.

Cây phong thủy trồng ngoài ban công

Cây Nguyệt Quế – Thành công và chiến thắng

Nguyệt quế từ lâu đã là biểu tượng của sự thành đạt và vinh quang. Khi trồng ngoài ban công, cây không chỉ tạo hương thơm nhẹ nhàng mà còn giúp thu hút vận khí tốt cho gia chủ.

Loại cây này hợp với người mệnh Mộc và Hỏa, đặc biệt phù hợp với tuổi Thìn và Dần. Ban công rộng, nhiều nắng sẽ là vị trí lý tưởng để trồng nguyệt quế.

Cây Vạn Niên Thanh – Trường thọ và sung túc

Vạn niên thanh là loại cây có sức sống bền bỉ, lá xanh quanh năm tượng trưng cho sự lâu dài và ổn định. Trồng cây ngoài ban công giúp tăng cường năng lượng tích cực và tạo sự cân bằng trong phong thủy nhà ở.

Cây hợp với người mệnh Thủy và Mộc, đặc biệt tốt cho tuổi Tỵ và Ngọ. Ban công có ánh sáng vừa phải sẽ giúp cây phát triển ổn định.

Sen Đá – Cây phong thủy trồng ngoài ban công

Sen đá mang ý nghĩa của sự bền bỉ và tài lộc lâu dài. Loại cây này rất phù hợp trồng ở ban công có nhiều ánh nắng vì khả năng chịu hạn tốt.

Sen đá hợp với người mệnh Kim và Thổ, phù hợp với tuổi Dậu và Sửu.

Những chậu sen đá nhỏ xinh đặt ở ban công không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn giúp duy trì nguồn năng lượng ổn định.

Sen đá là loại Cây phong thủy trồng ngoài ban công rất dễ chăm

Cây Tùng La Hán – Bình an và thịnh vượng

Tùng la hán là loại cây phong thủy tượng trưng cho sự trường tồn và uy nghi. Khi trồng ngoài ban công, cây giúp bảo vệ gia đình và tăng cường vận khí tốt.

Cây đặc biệt hợp với người mệnh Thủy và Kim, phù hợp với tuổi Hợi và Thân. Ban công hướng Bắc là vị trí lý tưởng để đặt loại cây này.

Cây Lan Quân Tử – Thu hút quý nhân phù trợ

Lan quân tử mang vẻ đẹp sang trọng và ý nghĩa về sự cao quý. Trong phong thủy, cây giúp thu hút quý nhân và tạo cơ hội tốt trong công việc. Cây hợp với người mệnh Mộc và Hỏa, phù hợp với tuổi Mùi và Ngọ. Ban công thoáng gió, có ánh sáng tán xạ là điều kiện lý tưởng để trồng lan quân tử.

Cây Dừa Cảnh – Tăng sinh khí và tài vận

Dừa cảnh có tán lá mềm mại tượng trưng cho sự hanh thông và thuận lợi. Khi đặt ở ban công, cây giúp lưu thông khí tốt và tạo cảm giác mát mẻ cho không gian sống. Cây hợp với người mệnh Mộc và Thủy, đặc biệt phù hợp với tuổi Tý và Mão. Ban công hướng Đông hoặc Đông Nam sẽ giúp cây phát huy tác dụng phong thủy tốt nhất.

Cây phong thủy trồng ngoài ban công lý tưởng cho chung cư





Cây Xương Rồng – Hóa giải sát khí

Xương rồng là loại cây có khả năng hóa giải nguồn năng lượng xấu từ bên ngoài tác động vào nhà. Khi trồng ngoài ban công, cây giúp chắn sát khí và bảo vệ gia chủ. Xương rồng hợp với người mệnh Kim và Thổ, đặc biệt phù hợp với tuổi Dậu và Tuất. Tuy nhiên nên đặt ở vị trí ngoài rìa ban công, tránh đặt quá gần cửa chính.

Cây xương rồng trồng ngoài ban công

Lưu ý khi chọn cây phong thủy trồng ngoài ban công

Khi lựa chọn cây phong thủy trồng ngoài ban công, gia chủ nên ưu tiên các loại cây chịu nắng và gió tốt để tránh cây héo úa, vì cây khô héo có thể ảnh hưởng đến vận khí chung.

Nên lựa chọn cây phù hợp với mệnh ngũ hành của mình để tăng cường sự tương sinh và hạn chế tương khắc. Đồng thời, cần giữ ban công luôn sạch sẽ, thông thoáng để nguồn sinh khí được lưu thông thuận lợi.

Mẹo chăm sóc cây cảnh trên ban công hoặc sân thượng

Cây phong thủy trồng ngoài ban công

Nếu bạn đã trang bị cho ban công của mình những loại cây phù hợp, thì tất nhiên bạn sẽ muốn tận hưởng chúng càng lâu càng tốt! Những lời khuyên sau đây sẽ giúp bạn giữ cho cây cảnh trên ban công luôn tươi tốt: