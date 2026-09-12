Cây chè bén rễ trên vùng đất khó, giúp đồng bào vùng cao tăng thu nhập

Cây chè bén rễ trên vùng đất khó

Phiêng Cằm là địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Địa hình chủ yếu là đồi núi, đời sống người dân trước đây phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp.

Thế nhưng, ở vùng đất có độ cao khoảng 1.200m, khí hậu mát mẻ và thổ nhưỡng phù hợp, cây chè lại sinh trưởng khá tốt, cho chất lượng đặc trưng.

Ông Sùng A Châu, bản Nong Tầu Mông, xã Phiêng Cằm, cho biết, cây chè đã được đưa vào địa phương từ những năm đầu thập niên 2000.

Theo ông Châu, năm 2002, Công ty Dịch vụ và Phát triển chè Sơn La thuộc doanh nghiệp Nhà nước đầu tư vào địa bàn, vận động người dân góp đất trồng chè. Sau một thời gian hoạt động không hiệu quả, doanh nghiệp phá sản, những diện tích chè còn lại được Công ty cổ phần Chè Sơn La đấu thầu, mua lại và quy hoạch thành vùng nguyên liệu.

Từ khi Công ty cổ phần Chè Sơn La tiếp quản, vùng chè từng bước được khôi phục, chăm sóc và phát triển ổn định.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Chè Sơn La, người gắn bó với vùng chè Phiêng Cằm (bên trái). Ảnh: Văn Ngọc

Hiện toàn xã Phiêng Cằm có khoảng 25ha chè, tập trung tại các bản Nong Tầu Mông, Nong Tầu Thái, Huổi Nhả và Phiêng Phụ. Trong đó, Công ty cổ phần Chè Sơn La đang quản lý, khai thác vùng nguyên liệu khoảng 20ha.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Chè Sơn La, người gắn bó với vùng chè Phiêng Cằm từ nhiều năm nay, cho biết: Điều kiện đất đai, khí hậu ở đây rất thuận lợi cho cây chè phát triển. Vì vậy, Công ty tập trung thâm canh, khôi phục vùng nguyên liệu, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất để chế biến sản phẩm.

Theo bà Phượng, chè được trồng tại Phiêng Cằm ở độ cao khoảng 1.200m, trong đó có giống chè Đài Loan. So với một số giống chè được trồng ở các vùng khác của Sơn La như LDP1, LDP2, chè Phiêng Cằm có đặc điểm nổi bật là nước chè xanh, trong và hương thơm đặc trưng.

Nông dân xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La chăm sóc cây chè. Ảnh: Văn Ngọc

Cây chè tạo việc làm cho người dân vùng cao

Năm 2016, khi Công ty cổ phần Chè Sơn La đi vào hoạt động, doanh nghiệp tập trung đầu tư thâm canh, phát triển 20ha chè giống gốc tại Phiêng Cằm. Cùng với việc chăm sóc vùng nguyên liệu, công ty đầu tư nhà xưởng và dây chuyền chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hiện vùng nguyên liệu khoảng 20ha được giao cho 40 hộ dân tại 3 bản Nong Tầu Thái, Nong Tầu Mông và Huổi Nhả chăm sóc.

Các hộ dân được công ty thuê đất, giao chăm sóc chè từ bón phân, làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh đến thu hái. Nhờ đó, cây chè không chỉ tạo ra sản phẩm hàng hóa mà còn mang lại việc làm và nguồn thu nhập cho người dân.

Vào thời điểm thu hái rộ, doanh nghiệp còn tạo việc làm thời vụ cho hàng trăm lao động địa phương.

"Nhờ có cây chè, người dân có thêm việc làm và thu nhập. Công ty cũng thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật về tận các bản hướng dẫn người dân chăm sóc, thu hái đúng kỹ thuật", bà Phượng nói.

Để đảm bảo chất lượng, Công ty cổ phần Chè Sơn La quản lý khá chặt chẽ toàn bộ quy trình sản xuất, từ giống, chăm sóc đến thu hái và chế biến. Thời điểm hái chè cũng được doanh nghiệp quyết định dựa trên tình trạng sinh trưởng của cây và yêu cầu về chất lượng nguyên liệu.

Những năm qua, từ việc trồng chè, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Phiêng cằm đã có thu nhập ổn định. Ảnh: Văn Ngọc

Sản lượng chè vì thế phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết. Có năm nắng hạn kéo dài, sâu bệnh phát triển khiến búp chè bị ảnh hưởng, doanh nghiệp phải bỏ cả lứa thu hái.

Ngược lại, khi thời tiết thuận lợi, cây chè sinh trưởng tốt, sản lượng tăng lên rõ rệt. Sản phẩm sau khi chế biến được tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài tỉnh, từng bước tạo dựng thương hiệu chè Phiêng Cằm.

Mặc dù diện tích chưa lớn, cây chè đang cho thấy hiệu quả kinh tế và khả năng thích nghi với điều kiện sản xuất tại Phiêng Cằm. Quan trọng hơn, cây chè đã tạo thêm sinh kế cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản vùng cao.

Ông Đặng Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Phiêng Cằm, cho biết địa phương xác định phát huy lợi thế cây chè là một trong những hướng để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, xã tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh chế biến sâu, qua đó nâng cao giá trị kinh tế của cây chè.

Vùng trồng chè, xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

"Địa phương mong muốn tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp và người dân để duy trì, chăm sóc tốt diện tích chè hiện có, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ", ông Dũng cho hay.

Từ những đồi chè trên vùng đất còn nhiều khó khăn, người dân Phiêng Cằm đang có thêm một hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp cùng sự cần cù của người dân đang giúp những nương chè ngày càng xanh tốt. Đây không chỉ là nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng hóa mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo và cải thiện đời sống cho đồng bào vùng cao.

Trong thời gian tới, nếu tiếp tục được đầu tư về giống, kỹ thuật, chế biến và thị trường, cây chè được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cây trồng chủ lực, góp phần xây dựng vùng chè hàng hóa Phiêng Cằm theo hướng ổn định và bền vững.