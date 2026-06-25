Cao Phong hút khách du lịch trải nghiệm trên những đồi cam, nho

Thời điểm này, không khí tại xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ lại trở nên nhộn nhịp khi các nhà vườn trên địa bàn mở cửa đón khách đến tham quan và hái quả. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để du khách rời xa ồn ào phố thị, hòa mình vào không gian xanh mướt của những trang trại nông nghiệp.

Đến với hành trình trải nghiệm du lịch vườn cam, du khách sẽ được trải qua nhiều hoạt động thú vị như: Được tự lựa chọn, hái và ăn thử những trái cam thơm ngon, mọng nước ngay tại vườn. Lưu giữ những bức ảnh đẹp và rực rỡ, “check in” tại vườn cam sai trĩu quả, nổi bật cả một góc trời. Thỏa sức mua cam tươi hái tại vườn với mức giá phù hợp để làm quà.



Theo chia sẻ từ các chủ nhà vườn, lượng khách từ các tỉnh, thành phố đổ về tham quan đông đảo nhất là vào giai đoạn chính vụ cam. Ảnh: Thành Dân

Chị Nguyễn Kiều Oanh, du khách đến từ phường Hà Đông, Hà Nội chia sẻ: “Khi đến trải nghiệm thực tế hái cam ở Cao Phong, bọn trẻ nhà tôi vô cùng thích thú vì được tự tay hái cam và ăn luôn tại vườn. Hơn thế đây còn là dịp để chúng hóa thân thành người nông dân, quan sát quá trình bà con thu hoạch và tìm hiểu những nét văn hóa bản địa, tận hưởng không khí trong lành, dân dã".

Theo chia sẻ từ các chủ nhà vườn, lượng khách từ các tỉnh, thành phố đổ về tham quan đông đảo nhất là vào giai đoạn chính vụ cam, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Việc mở cửa đón khách không chỉ dừng lại ở mục đích bán quả, mà hoạt động này vừa giúp các trang trại tăng thêm nguồn thu nhập, vừa là kênh quảng bá hiệu quả cho đặc sản địa phương.

Để có một chuyến đi trọn vẹn nhất, các nhà vườn cũng gợi ý du khách nên ghé thăm vào buổi sáng hoặc giữa buổi chiều. Lúc này, thời tiết thường rất dễ chịu, ánh nắng vàng nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời như hái cam và chụp ảnh lưu niệm.

Từ ngày 1/6, vườn nho Hạ Đen tại khu 4, xã Cao Phong đã chính thức mở cửa để phục vụ khách tham quan, mang đến trải nghiệm tự tay hái nho ngay tại vườn. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh thương hiệu cam đã định hình, sự xuất hiện của những mô hình cây ăn quả mới đang làm phong phú thêm bản đồ du lịch canh nông tại địa phương. Từ ngày 1/6, vườn nho Hạ Đen tại khu 4, xã Cao Phong đã chính thức mở cửa để phục vụ khách tham quan, mang đến trải nghiệm tự tay hái nho ngay tại vườn. Không gian gần gũi với thiên nhiên cùng cách thức vận hành bài bản của mô hình này đã nhanh chóng tạo sức hấp dẫn lớn đối với du khách.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao Phong cho biết, mô hình được xây dựng nhằm kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái. Hiện tại, vườn nho đã chín và đang trong giai đoạn thu hoạch. Ngoài việc tập trung chăm sóc tốt cho vườn quả, công ty còn đặc biệt chú trọng đến khâu cải tạo, trang trí cảnh quan và không gian xung quanh để tạo nên các điểm check-in bắt mắt phục vụ thị hiếu của khách du lịch.



Đến đây, bên những hàng nho thẳng tắp với từng chùm quả căng mọng đang chuyển sang màu tím sẫm đẹp mắt, du khách còn được các kỹ thuật viên trực tiếp giới thiệu tỉ mỉ về kỹ thuật trồng cũng như quy trình chăm sóc giống nho Hạ Đen này.

Hiện tại, vườn nho Hạ Đen đã chín và đang trong giai đoạn thu hoạch. Ảnh: Thiên Long

Hướng đi bền vững cho kinh tế nông thôn

Sự phát triển của du lịch canh nông tại Cao Phong đang ngày càng mang tính chuyên nghiệp nhờ sự tham gia của các đơn vị lữ hành. Hiện nay, bên cạnh các lượt khách lẻ tự túc, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã bắt tay liên kết, xây dựng các tour du lịch sinh thái để đưa các đoàn khách số lượng lớn về vườn trải nghiệm các hoạt động chụp ảnh, tự tay thu hái, thưởng thức trái cây chín mọng và mua về làm quà.

Không chỉ dừng lại ở các nhà vườn, các điểm du lịch sinh thái này còn trở thành một mắt xích lý tưởng trên hành trình kết nối tour tuyến với các danh thắng nổi tiếng khác trong vùng, có thể kể đến như: Danh lam thắng cảnh Đền Bồng Lai; Quần thể hang động Núi Đầu Rồng.



Việc phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm là hướng đi hiệu quả nhằm phát huy thế mạnh địa phương, đồng thời kéo theo sự phát triển đa ngành nghề. Ảnh: Thành Dân

Khu du lịch sinh thái nông nghiệp xóm Mừng với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, những thửa ruộng bậc thang và đồi hoa rực rỡ, rất thích hợp cho những ai muốn trải nghiệm không gian xanh cùng nếp sống nông thôn bình dị.

Đánh giá về hiệu quả kinh tế từ mô hình này, theo UBND xã Cao Phong, việc phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm là hướng đi hiệu quả nhằm phát huy thế mạnh địa phương, đồng thời kéo theo sự phát triển đa ngành nghề, từ giao thông, nhà hàng cho đến các loại hình dịch vụ khác. Sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và hoạt động du lịch không chỉ giúp tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, sinh thái bản địa.

Có thể thấy, thông qua những trải nghiệm thực tế sinh động giúp du khách hiểu rõ hơn về quá trình canh tác của người nông dân, hoạt động du lịch canh nông đầy hấp dẫn này đã và đang giúp quảng bá mạnh mẽ thương hiệu nông sản Cao Phong. Đây chính là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy phát triển một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và xây dựng một vùng nông thôn phát triển bền vững trong tương lai.