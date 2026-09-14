Cán bộ, người dân Pắc Ngà góp sức xây dựng bản làng sáng, xanh, sạch, đẹp
14/09/2026 09:08 GMT +7
Cán bộ và người dân Pắc Ngà (Sơn La) chung tay dọn đường, chỉnh trang bản làng, lan tỏa tinh thần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp, an toàn.
Pắc Ngà chung tay chỉnh trang bản làng
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pắc Ngà, tỉnh Sơn La, vừa tổ chức chương trình “Ngày về cơ sở” tại bản Lừm Thượng B, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, Ban Quản lý bản và nhân dân tham gia.
Tại chương trình, các lực lượng tham gia được chia thành 3 nhóm, phối hợp triển khai những phần việc thiết thực, gắn với đời sống và sinh hoạt của người dân.
Trong đó, một nhóm tập trung vận động, hỗ trợ các hộ gia đình dỡ bỏ hàng rào lấn chiếm hành lang giao thông; tổ chức san gạt, vệ sinh, trả lại mặt đường thông thoáng, an toàn.
Các nhóm còn lại thực hiện phát dọn vệ sinh xung quanh các tuyến đường, thu gom rác thải, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường khu dân cư.
Bên cạnh đó, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các lực lượng tham gia còn tuyên truyền, vận động người dân không buộc trâu, bò dưới gầm sàn; thực hiện vệ sinh chuồng trại, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Những phần việc tuy không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực, trực tiếp tác động đến cảnh quan và nếp sinh hoạt của người dân. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi gia đình trong xây dựng bản làng văn minh, an toàn.
Chương trình “Ngày về cơ sở” được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pắc Ngà triển khai nhằm phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp - an toàn.
Thông qua hoạt động, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân có dịp cùng tham gia lao động, tăng cường sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận với nhân dân. Đây cũng là dịp để cán bộ về cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của người dân, từ đó kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp tháo gỡ.
Từ những việc làm cụ thể tại bản Lừm Thượng B, chương trình lan tỏa thông điệp: Xây dựng nông thôn mới bắt đầu từ những hành động thiết thực và sự chung tay của cộng đồng.
Mỗi hộ gia đình chủ động giữ gìn vệ sinh chuồng trại, không lấn chiếm hành lang giao thông, cùng nhau chăm sóc cảnh quan sẽ góp phần tạo nên diện mạo bản làng ngày càng khang trang.
Việc tổ chức “Ngày về cơ sở” định kỳ còn góp phần hình thành nề nếp trong công tác bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần tự quản của cộng đồng dân cư. Qua đó, từng bước xây dựng các tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã Pắc Ngà.
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