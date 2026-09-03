Cách người xưa trồng cây lựu để cầu tài lộc

Cây lựu có hoa đỏ, quả tròn, bên trong lại chứa rất nhiều hạt nên từ lâu đã được người xưa xem là biểu tượng của sự sung túc, sinh sôi và gia đình đông vui. Đặc biệt, không phải cứ trồng lựu ở đâu cũng được, người có kinh nghiệm thường chú ý cả vị trí, hướng đón nắng lẫn cách chăm để cây sai hoa, nhiều quả.

Nếu đang muốn trồng cây lựu với mong muốn ngôi nhà thêm sinh khí, đẹp mắt và gửi gắm ý nghĩa tài lộc, có thể tham khảo những cách dưới đây.

Cây lựu không chỉ lấy quả mà còn là cây cảnh phong thủy tốt lành

1. Trồng lựu ở nơi sáng, thoáng, đừng để cây bị khuất

Điều đầu tiên người trồng lựu cần chú ý không phải là chọn hướng nào thật “đắc tài” mà là ánh sáng.

Lựu là cây ưa nắng. Khi được trồng ở nơi có nhiều ánh sáng, cây thường phát triển khỏe, cành cứng, lá xanh và có điều kiện thuận lợi để ra hoa, kết quả.

Bởi vậy, nếu trồng trước sân, nên chọn một vị trí vừa có nắng vừa không chắn lối đi. Nếu nhà nhỏ, có thể trồng lựu trong chậu ở ban công, sân thượng hoặc một góc sân có ánh sáng tốt.

Theo quan niệm dân gian, một cây xanh tốt, hoa đỏ rực và nhiều quả cũng tượng trưng cho nguồn sinh khí dồi dào trong gia đình.

2. Người xưa chuộng lựu sai hoa, nhiều quả hơn cây chỉ có dáng đẹp

Một cây lựu đẹp không nhất thiết phải có thân thật to hay dáng thật cầu kỳ.

Trong quan niệm truyền thống, hình ảnh đáng giá nhất lại là cây có sức sống mạnh, đến mùa ra nhiều hoa rồi kết được những quả tròn đầy.

Hoa lựu thường có màu đỏ hoặc đỏ cam, được liên tưởng đến sự may mắn, hỷ khí. Quả lựu tròn, bên trong có rất nhiều hạt nên thường được gắn với ý nghĩa “đa tử đa phúc”, sinh sôi và thịnh vượng.

Vì thế, khi chọn cây giống, nên ưu tiên cây khỏe, bộ rễ tốt, thân cành cân đối và có khả năng ra hoa kết quả thay vì chỉ nhìn vào hình dáng bên ngoài.

3. Trồng lựu trước nhà: nên lệch sang một bên

Nếu muốn dùng cây lựu để tạo điểm nhấn cho khu vực trước nhà, một cách bố trí được nhiều người lựa chọn là đặt cây lệch về một bên cổng hoặc hiên.

Không nên để cây chắn ngay chính giữa cửa ra vào.

Lý do rất đơn giản: cây quá lớn có thể cản ánh sáng, vướng lối đi và khiến khu vực trước nhà trở nên bí bách. Trong quan niệm phong thủy, cửa chính vốn được xem là nơi đón khí, vì vậy giữ khu vực này sáng sủa, sạch sẽ và thông thoáng vẫn quan trọng hơn việc đặt cây theo một vị trí cứng nhắc.

Một chậu lựu bonsai đặt gọn bên hiên, khi đến mùa hoa đỏ rực rồi xuất hiện những quả nhỏ, vừa đẹp vừa tạo cảm giác vui mắt.

4. Muốn cây lựu “vượng” thì đừng để đất luôn ướt

Đây là bí quyết rất thực tế nhưng nhiều người lại bỏ qua.

Lựu không thích đất bị úng nước kéo dài. Nếu trồng trong chậu, cần chọn loại có lỗ thoát nước và sử dụng đất tơi xốp.

Không nên thấy cây có ý nghĩa tài lộc rồi ngày nào cũng tưới thật nhiều nước. Hãy kiểm tra độ ẩm của đất, khi lớp đất phía trên đã se khô mới tưới lại.

Cây khỏe, rễ không bị úng thì mới có khả năng phát triển tốt, ra hoa và kết quả đều.

Nói cách khác, “phong thủy” tốt nhất của một cây cảnh vẫn là cây xanh tốt, không sâu bệnh và được đặt ở vị trí phù hợp với nhu cầu sinh trưởng của nó.

5. Cắt tỉa đúng cách để cây tập trung nuôi hoa, quả

Lựu có thể mọc khá nhiều cành. Nếu để cây phát triển quá rậm, những cành bên trong tán sẽ thiếu ánh sáng, đồng thời việc chăm sóc cũng khó khăn hơn.

Nên thường xuyên loại bỏ cành khô, cành yếu, cành mọc chen chúc hoặc hướng sâu vào bên trong tán.

Nếu trồng lựu bonsai, có thể tạo dáng từ từ, giữ những cành khỏe và phân bố đẹp. Không nên cắt quá mạnh trong một lần vì có thể khiến cây mất sức.

Một cây lựu có tán thoáng, cành khỏe, hoa đỏ và quả tròn nổi bật thường tạo cảm giác sung túc hơn hẳn một cây mọc rối rắm.

3 vị trí trồng lựu đáng cân nhắc nhất

Nếu không biết nên đặt cây ở đâu, có thể ưu tiên 3 vị trí:

Trước sân: phù hợp với nhà có khoảng sân rộng, vừa tạo điểm nhấn vừa giúp không gian thêm xanh.

Bên hiên hoặc gần lối vào: thích hợp với cây lựu có kích thước vừa phải, nhưng nên đặt lệch để không cản cửa.

Ban công, sân thượng: phù hợp với nhà phố, có thể dùng chậu lớn hoặc trồng dạng bonsai nếu đảm bảo đủ nắng.

Điểm chung của cả ba vị trí là cây phải nhận được ánh sáng tốt và không gây vướng víu cho sinh hoạt.

Cây lựu có thực sự “hút tiền” như lời truyền miệng?

Ý nghĩa “chiêu tài” của cây chủ yếu xuất phát từ quan niệm văn hóa dân gian: hoa đỏ tượng trưng cho may mắn, quả nhiều hạt gợi sự sinh sôi, còn một cây sai hoa, nhiều quả được xem là hình ảnh của cuộc sống sung túc.

Vì vậy, nếu trồng lựu, hãy xem yếu tố phong thủy như một giá trị tinh thần. Điều quan trọng nhất vẫn là chọn cây phù hợp, chăm sóc đúng cách và bố trí sao cho ngôi nhà sáng, thoáng, đẹp mắt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm giải trí