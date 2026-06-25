Cách nấu trà bí đao tại nhà: Thơm ngon, mát lịm, "đánh bay" nắng nóng
25/06/2026 15:58 GMT +7
Giữa những ngày thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, một ly trà bí đao nhà làm với hương vị thanh mát, ngọt dịu chính là chân ái. Không cần ra tiệm, bạn hoàn toàn c
Vì sao nên tự nấu trà bí đao tại nhà?
Trà bí đao không chỉ là thức uống giải khát, mà còn được ví như "thần dược" tự nhiên giúp thanh lọc cơ thể, làm đẹp da và hỗ trợ tiêu hóa. Tự nấu tại nhà giúp bạn kiểm soát được độ ngọt, đảm bảo nguyên liệu sạch, không chất bảo quản.
Nguyên liệu đơn giản
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Bí đao già: 1kg (bí càng già, vỏ càng đốm trắng thì trà càng thơm).
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Thục địa: 10g (giúp trà có màu đen cánh gián đẹp mắt và vị thanh).
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La hán quả: 1/2 quả (tạo vị ngọt tự nhiên, giảm bớt đường).
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Lá dứa (lá nếp): 1 bó nhỏ (tạo mùi thơm thoang thoảng).
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Đường phèn: Tùy khẩu vị.
3 bước "thần kỳ" cho nồi trà chuẩn vị
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
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Bí đao rửa sạch, để nguyên vỏ và hạt (vỏ và hạt bí chứa nhiều dinh dưỡng nhất). Cắt thành từng khoanh dày.
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Thục địa, la hán quả bẻ nhỏ. Lá dứa rửa sạch, cuộn lại.
Bước 2: Nấu trà
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Cho bí đao, thục địa, la hán quả vào nồi cùng 2 lít nước. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, ninh trong khoảng 45 - 60 phút cho bí nhừ và tiết hết chất ngọt.
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Khi thấy nước chuyển màu nâu sẫm, thả lá dứa vào đun thêm 5 phút nữa để tạo mùi thơm rồi tắt bếp.
Bước 3: Lọc và làm ngọt
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Lọc bỏ phần xác, lấy nước cốt. Khi nước còn ấm, cho đường phèn vào khuấy đều cho tan hoàn toàn.
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Đợi trà nguội hẳn, cho vào chai thủy tinh rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.
Bí quyết để trà bí đao "ngon như tiệm"
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Đừng bỏ vỏ: Nhiều người sợ vỏ đắng nên gọt bỏ, nhưng chính vỏ bí đao mới là thành phần giúp trà có màu đẹp và vị thơm đặc trưng.
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Đường phèn là "chân ái": Nấu bằng đường phèn sẽ cho vị ngọt thanh, dịu, không gắt như đường trắng.
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Kết hợp hạt chia: Khi dùng, bạn có thể thêm một chút hạt chia hoặc vài lát bí đao thái sợi mỏng để tăng thêm sự thích thú khi thưởng thức.
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