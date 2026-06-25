Cách nấu trà bí đao tại nhà: Thơm ngon, mát lịm, "đánh bay" nắng nóng

Trong gian bếp của người Việt, cây hẹ là một loại rau gia vị vô cùng quen thuộc. Chúng ta thường bắt gặp hẹ trong các tô canh đậu hũ, bánh canh, hủ tiếu hay món hẹ xào thịt bò. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại rau nhỏ bé, bình dân này lại là một vị thuốc với vô vàn công dụng đối với sức khỏe.