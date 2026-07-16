Cách nấu nước lá ngải cứu tươi chữa đau đầu, cảm ho, xương khớp đúng cách

Uống nước ngải cứu tươi có tác dụng gì?

Trị ho, đau đầu, cảm cúm

Ngải cứu tính ấm, có tác dụng giảm ho, long đờm, rất thích hợp để điều trị các chứng cảm thông thường như ho, sốt, nhức đầu.

Phương pháp sử dụng ngải cứu để chữa ho và cảm lạnh là lấy 100 gram ngải cứu, 50 gram sả, 100 gram lá húng chanh (rau thơm), 100 gram lá tía tô, đun sôi với nửa lít nước. Khi uống hỗn hợp nước này liên tục trong 5 ngày bạn sẽ nhanh chóng giảm dần các triệu chứng của bệnh.

Trị mụn và làm trắng da

Ngải cứu không chỉ có tác dụng trị mụn mà còn giúp da trắng sáng, mịn màng. Bạn có thể sử dụng lá ngải cứu đắp lên mặt 20 phút rồi rửa sạch. Trẻ bị rôm sảy có thể dùng lá ngải cứu giã nát lấy nước tắm cho trẻ.

Ngải cứu tính ấm, có tác dụng giảm ho, long đờm, rất thích hợp để điều trị các chứng cảm thông thường như ho, sốt, nhức đầu.

Giúp lưu thông máu lên não

Ngải cứu giúp cải thiện lưu thông máu lên não hiệu quả. Chỉ cần kết hợp ngải cứu và trứng gà để tạo nên một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng trong thực đơn hàng ngày.

Hai loại thực phẩm này rất giàu protein, choline và adenosine nên có tác dụng tăng cường máu lên não, cải thiện khả năng miễn dịch và thúc đẩy tuần hoàn máu.

Điều trị đau nhức xương khớp

Người cao tuổi thường mắc phải các triệu chứng như đau khớp, đau thần kinh tọa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày, đi lại khó khăn.

Để cải thiện tình trạng này, bạn có thể nghiền nát ngải cứu, vắt lấy nước cốt, thêm mật ong để giảm bớt vị đắng rồi uống ngày 2 lần cho đến khi các triệu chứng thuyên giảm.

Cây ngải cứu có vị đắng nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng thúc đẩy quá trình tiêu hóa nhanh hơn, khỏe mạnh hơn.

Tác dụng chống oxy hóa

Ngải cứu có chứa cornelene và điều đáng chú ý là chất này có nồng độ cao nhất trong thời kỳ trước khi ra hoa. Chất này hoạt động như một chất chống oxy hóa, đặc biệt nó chống lại stress oxy hóa trong cơ thể.

Giảm mỡ bụng

Ngoài tác dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh, nước ngải cứu còn có "tác dụng thần kỳ" trong việc làm đẹp. Cụ thể, ngải cứu có thể giúp chị em giảm mỡ bụng và lấy lại vóc dáng cân đối.

Cây ngải cứu có vị đắng nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng thúc đẩy quá trình tiêu hóa nhanh hơn, khỏe mạnh hơn. Do đó, chất béo trong thức ăn sau khi vào cơ thể sẽ bị phân hủy nhanh chóng. Từ đó, hạn chế mỡ tích tụ, đặc biệt là vùng bụng.

Giảm đau bụng kinh

Hầu hết phụ nữ đều bị đau bụng trong thời kỳ kinh nguyệt của mình. Uống nước ngải cứu tươi lúc này sẽ có tác dụng điều hòa kinh nguyệt.

Nước ngải cứu với mật ong thanh mát, dễ uống.

Để thực hiện phương pháp này, bạn có thể ngâm lá ngải cứu với nước sôi và uống hàng ngày. Trước mỗi kỳ kinh nguyệt, bạn uống nước ngải cứu 3 lần/ ngày để giảm đau bụng.

Cách nấu nước lá ngải cứu tươi

Nguyên liệu: 100 gram ngải cứu. 2 muỗng canh mật ong. 200ml nước lọc.

Cách thực hiện: Ngải cứu sau khi mua về bạn nhặt bỏ những lá non, bỏ những lá đã úa. Ngâm ngải cứu trong nước muối pha loãng từ 10 đến 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch, để ráo.

Xay nhuyễn ngải cứu trong máy xay sinh tố với 200ml nước lọc. Lọc hỗn hợp đã xay qua rây để lấy nước cốt, bỏ bã. Thêm 2 thìa mật ong vào nước ngải cứu, khuấy đều và thưởng thức.

Nước ngải cứu với mật ong thanh mát, dễ uống. Khi uống sẽ thấy vị đắng nhẹ đặc trưng hòa cùng hương mật ong ngọt ngào.