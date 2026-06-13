Cách làm nước ép dứa gừng muối để "bảo dưỡng" hệ tiêu hóa ngày hè

Cách làm nước ép dứa gừng muối tại nhà

Nếu bạn đang tìm một loại nước ép vừa giải khát, vừa hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng, thì nước ép dứa gừng muối chính là lựa chọn lý tưởng.

Loại nước ép này rất dễ làm, có vị chua ngọt hài hòa, thêm chút cay nồng và mặn nhẹ, tạo nên cảm giác sảng khoái và dễ chịu khi uống. Dưới đây là cách làm nước ép dứa gừng muối mà bạn có thể tham khảo.

Chuẩn bị nguyên liệu

1 quả dứa (khoảng 700–800g, gọt sạch và cắt miếng). 1 củ gừng tươi dài khoảng 5cm (tương đương 30g, cạo vỏ). 2 quả chanh xanh hoặc chanh vàng (50–60ml nước cốt). 250ml nước lọc. 3 thìa canh đường (tùy khẩu vị, có thể tăng hoặc giảm). 1/8 thìa cà phê muối đen (hoặc muối biển thông thường nếu không có). Đá viên.

Loại nước ép này rất dễ làm, có vị chua ngọt hài hòa, thêm chút cay nồng và mặn nhẹ, tạo nên cảm giác sảng khoái và dễ chịu khi uống.

Các bước chế biến

Sau khi có đủ các nguyên liệu cần thiết, bạn hãy làm nước ép dứa gừng muối theo hướng dẫn sau: Bạn hãy rửa sạch dứa, gừng và chanh. Sau đó, bạn gọt vỏ dứa, bỏ mắt và cắt dứa thành từng miếng nhỏ vừa phải (cỡ khoảng 2–3cm) để dễ ép hoặc xay.

Tiếp theo, bạn hãy cạo sạch vỏ gừng, loại bỏ những phần bị dập hoặc mềm, rồi thái lát mỏng. Đối với chanh, bạn vắt lấy nước cốt và loại bỏ hạt để nước ép không bị đắng. Cuối cùng, bạn chuẩn bị máy ép hoặc máy xay sinh tố tùy vào dụng cụ bạn có sẵn trong bếp.

Ép hoặc xay hỗn hợp trái cây: Nếu bạn dùng máy ép trái cây, bạn hãy bật máy ép và lần lượt cho từng nguyên liệu vào, bao gồm dứa, gừng và nước cốt chanh. Bạn nên cho từng ít một để máy ép hoạt động trơn tru. Sau khi ép xong, bạn hãy khuấy đều phần nước ép thu được để hòa quyện các nguyên liệu.

Nếu bạn dùng máy xay sinh tố, bạn hãy cho tất cả nguyên liệu gồm dứa, gừng, nước cốt chanh, nước lọc và đường vào cối xay. Sau đó, bạn hãy bật máy và tăng dần tốc độ, xay trong khoảng 3–5 phút cho đến khi hỗn hợp mịn và đồng nhất. Tiếp theo, bạn hãy dùng rây mịn hoặc vải lọc để lọc lấy nước cốt, ép kỹ phần xác trái cây để thu được nhiều nước nhất có thể.

Không nên để nước ép ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ để tránh vi khuẩn phát triển và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sau khi có được phần nước cốt, bạn hãy cho thêm 1/8 thìa cà phê muối đen vào và khuấy đều. Muối giúp làm dịu vị gắt của gừng, đồng thời tăng hương vị mặn mà đặc trưng của nước ép.

Nếu bạn thích uống lạnh, bạn có thể thêm vài viên đá và khuấy đều. Bạn nên nếm lại để điều chỉnh lượng đường hoặc muối cho vừa khẩu vị. Bạn nên thưởng thức nước ép ngay sau khi làm để cảm nhận được trọn vẹn hương vị tươi mới.

Nếu không dùng hết, bạn hãy đổ nước ép vào chai thuỷ tinh có nắp đậy kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Bạn có thể sử dụng trong vòng 3 – 4 ngày, nhưng tốt nhất là nên dùng trong 24 – 48 giờ đầu để giữ được chất lượng và dưỡng chất tối ưu.

Lưu ý: Không nên để nước ép ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ để tránh vi khuẩn phát triển và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lưu ý khi sử dụng nước ép dứa gừng muối

Mặc dù là thức uống bổ dưỡng, nhưng bạn cũng cần phải biết cách sử dụng nước ép dứa gừng muối để tránh các tác dụng không mong muốn. Dưới đây là một vài lưu ý dành cho bạn:

Không uống khi đói: Dứa chứa axit hữu cơ và enzyme bromelain có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến cảm giác khó chịu hoặc đau dạ dày nếu uống khi bụng rỗng. Vì vậy, bạn chỉ nên uống nước ép này sau bữa ăn khoảng 1–2 giờ để hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Mặc dù là thức uống bổ dưỡng, nhưng bạn cũng cần phải biết cách sử dụng nước ép dứa gừng muối để tránh các tác dụng không mong muốn.

Hạn chế uống vào buổi tối: Nước ép dứa có tác dụng lợi tiểu. Nếu uống gần giờ đi ngủ sẽ có thể gây tiểu đêm, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn.

Uống điều độ: Mặc dù nước ép dứa gừng muối tốt cho sức khỏe, nhưng bạn không nên uống quá nhiều. Uống lượng lớn loại nước ép này có thể dẫn đến tăng lượng đường trong máu và gây tăng cân. Bạn hãy giới hạn ở mức 150–200ml mỗi ngày.

Đối tượng cần thận trọng: Theo nhiều nghiên cứu, những người bị viêm loét dạ dày, trào ngược axit, bệnh thận hay mang thai nên hạn chế uống nước ép dứa gừng muối.