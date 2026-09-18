Cá rô phi cằm đen “thảm họa” thủy sản Thái Lan, nhìn cận cảnh phát khiếp
18/09/2026 21:57 GMT +7
Sống được trong nước ngọt, nước lợ lẫn nước mặn, sinh sản nhanh và ăn cả tôm, cua, cá con, cá rô phi cằm đen đã lan ra 21 tỉnh của Thái Lan, đe dọa hệ sinh thái và sinh kế của hàng nghìn hộ nuôi trồng thủy sản.
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