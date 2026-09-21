Cà phê Việt sắp vào vụ mới, dự báo "nóng" về giá

Giá cà phê hôm nay 21/9

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trong tuần trước đã giảm tổng cộng 3,7% (129 USD/tấn), xuống còn 3.396 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 3,8% (135 USD/tấn), đạt 3.373 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 1,8% (5,2 US cent/pound), đạt 280,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,9% (5,3 US cent/pound), đạt 271,95 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 – 93.800 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức giảm 1.500 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 93.800 đồng/kg. Tuy vậy, đây vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực.

Giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 1.600 đồng/kg, đạt 93.600 đồng/kg,

Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất 1.700 đồng/kg, có giá 93.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước ghi nhận đà giảm giá trong tuần qua. Áp lực giảm giá trên thị trường quốc tế duy trì rõ nét do viễn cảnh nguồn cung dồi dào từ các quốc gia sản xuất hàng đầu như Việt Nam và Brazil.

Thị trường cà phê dự kiến sẽ tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh trong tuần này khi lượng hàng từ Brazil đang được đẩy mạnh đưa vào thị trường.

Thị trường đang tiến tới giai đoạn kết thúc niên vụ 2025/26 (từ tháng 10/2025 - tháng 9/2026) và chuẩn bị chuyển giao sang niên vụ mới 2026/27. Tại Việt Nam, quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, phần lớn sản lượng niên vụ 2025/26 đã được đưa ra thị trường. Tổng sản lượng niên vụ này ước đạt trung bình 32,5 triệu bao (trong đó Robusta chiếm 31 triệu bao), đánh dấu sự phục hồi sau hai niên vụ sụt giảm liên tiếp trước đó.

Bước sang niên vụ 2026/27, tổng sản lượng cà phê của Việt Nam dự báo giảm nhẹ xuống mức trung bình 31 triệu bao, gồm 29,8 triệu bao Robusta và 1,2 triệu bao Arabica. Thời tiết tại các vùng trồng chính ở Tây Nguyên hiện duy trì mưa cuối mùa hè theo quy luật, tạo điều kiện thuận lợi cho cây cà phê phát triển trước khi bước vào vụ thu hoạch chính thức vào tháng 10 tới.

Áp lực dư cung trên thị trường toàn cầu gia tăng khi sản lượng và xuất khẩu của Brazil được dự báo đạt các kỷ lục mới. Theo hãng phân tích StoneX, sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026/27 dự kiến đạt kỷ lục 77,2 triệu bao, tăng 2,6% so với dự báo trước đó nhờ thời tiết thuận lợi nâng cao năng suất của cả Arabica lẫn Robusta.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo xuất khẩu cà phê của Brazil trong niên vụ 2026/27 sẽ lập kỷ lục mới với 49,1 triệu bao. Mặc dù thời tiết mưa lớn trong tháng 6 và tháng 7/2026 ảnh hưởng tới chất lượng thu hoạch, nhịp độ xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này vẫn ở mức rất cao. Chỉ trong hai tháng đầu niên vụ mới, Brazil đã xuất khẩu 7,2 triệu bao, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo từ Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu tháng 7 tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 10,76 triệu bao. Động lực tăng trưởng chính đến từ chủng loại Robusta với mức tăng vọt 32%, đạt gần 5 triệu bao. Trong đó, xuất khẩu Robusta của Việt Nam tăng tới 87,4% lên 2,4 triệu bao, trong khi Brazil tăng 83,7% đạt 0,86 triệu bao.

Ngược lại, xuất khẩu Arabica tháng 7 giảm 8,9% xuống 5,8 triệu bao do sụt giảm tại Brazil (-10%), Colombia (-11,1%) và các khu vực khác. Sự dịch chuyển này làm giảm tỷ trọng Arabica trong tổng xuất khẩu cà phê nhân xanh lũy kế 10 tháng đầu niên vụ 2025/26 xuống 59,7% (so với 63,6% cùng kỳ niên vụ trước).