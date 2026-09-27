Giá cà phê hôm nay 27/9

Trong tuần, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,9% (29 USD/tấn) so với tuần trước, xuống còn 3.367 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 0,9% (31 USD/tấn), đạt 3.342 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 0,7% (1,9 US cent/pound), đạt 278,60 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,3% (0,7 US cent/pound), đạt 271,25 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000-93.800 đồng/kg, không thay đổi so với tuần trước. Thị trường chịu áp lực giảm trong những phiên đầu tuần, nhưng sau đó phục hồi và tăng trở lại vào cuối tuần.

Cụ thể, Đắk Nông tiếp tục ghi nhận mức giá thu mua cao nhất, đạt 93.800 đồng/kg. Theo sau là Đắk Lắk và Gia Lai, cùng ở mức 93.600 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng có giá thấp nhất khu vực, đạt 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta tại Việt Nam gần như không biến động trong tuần này do hoạt động giao dịch trầm lắng trước khi bước vào niên vụ thu hoạch mới.

Nhờ lượng tồn kho trong dân không còn nhiều, thị trường trong nước hiện có độ trễ và khả năng chống chịu tốt hơn so với biến động nhanh trên các sàn giao dịch quốc tế.

Dù vậy, sự ổn định này chỉ mang tính tạm thời. Bước sang tháng 10, khi Tây Nguyên bước vào cao điểm thu hoạch của niên vụ mới, nguồn cung gia tăng kết hợp với xu hướng giảm giá trên thị trường thế giới dự kiến sẽ tạo sức ép lớn, buộc mặt bằng giá cà phê trong nước phải điều chỉnh về một mức cân bằng mới.

Dự báo từ cơ quan Vaisala cho thấy lượng mưa dồi dào tại khu vực Tây Nguyên - vùng trồng cà phê lớn nhất Việt Nam - đã giúp cải thiện độ ẩm của đất và hỗ trợ tốt cho quá trình phát triển của quả. Tại Brazil, thời tiết nhìn chung cũng diễn biến tích cực, làm xoa dịu những lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Tại Brazil, cây cà phê đang bước vào đợt ra hoa chính đầu tiên sớm hơn khoảng một tháng so với thông lệ. Nguyên nhân xuất phát từ lượng mưa mùa đông tăng bất thường, do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño kỷ lục.

Việc cây ra hoa sớm giúp các nhà phân tích đưa ra dự báo vụ thu hoạch Arabica năm 2027 có thể bắt đầu sớm hơn, dự kiến vào khoảng tháng 5 năm sau, qua đó gia tăng nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng năm 2027 sẽ là năm sản lượng thấp, trong chu kỳ hai năm một lần của cây Arabica, do cây bị suy kiệt năng suất sau vụ mùa bội thu kỷ lục vào năm 2026.

Dù lượng mưa hỗ trợ cây ra hoa, giới chuyên môn vẫn cảnh báo một số rủi ro kỹ thuật.

Chất lượng và dịch bệnh: Việc thiếu giai đoạn khô hạn truyền thống có thể ảnh hưởng đến độ đồng đều khi quả phát triển. Môi trường ẩm ướt kéo dài cũng làm tăng rủi ro bùng phát các bệnh do nấm và vi khuẩn.

Biến động thời tiết: Giới phân tích và kỹ sư nông nghiệp lưu ý thị trường vẫn cần điều kiện thời tiết thuận lợi tiếp theo để hoa đậu quả thành công, đồng thời cảnh báo rủi ro đợt nắng nóng gay gắt do El Niño gây ra.