Bỏ túi 2 tỷ mỗi năm nhờ nuôi vịt... không nước

Giữa vùng đồi xã Bích Hào, trang trại của anh Đinh Nho Phú Quý (SN 1992) là một trong những mô hình nuôi vịt cạn quy mô lớn ở Nghệ An. Trước khi thành công với cách chăn nuôi phi truyền thống này, anh Quý từng trải qua nhiều thất bại. Trở về quê lập nghiệp, anh dự định tận dụng diện tích đất, hồ nước của gia đình để chăn nuôi lợn kết hợp cá.

Bỏ túi tiền tỷ mỗi năm nhờ nuôi vịt... không nước - 1Trang trại vịt của anh Quý tạo việc làm thường xuyên cho 18 lao động địa phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời điểm đó dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng khiến anh chần chừ. "Lúc đang phân vân, tôi được Hội Nông dân huyện Thanh Chương cũ giới thiệu mô hình nuôi vịt công nghệ cao. Sau khi tìm hiểu, tôi nhận thấy đây là hướng đi phù hợp nên quyết định đầu tư", anh Quý nhớ lại.

Năm 2021, hội nông dân phối hợp với một công ty chuyên thực phẩm của Việt Nam triển khai mô hình nuôi vịt công nghệ cao trên địa bàn. Đáp ứng các điều kiện về quỹ đất và vốn đầu tư, anh Quý được lựa chọn tham gia.

Ngoài việc hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, kết nối nguồn vốn vay, hội nông dân đồng hành trong suốt quá trình triển khai. Doanh nghiệp cung cấp con giống, thức ăn, chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm.

Năm 2021, mô hình mang về cho anh Quý khoản lãi hàng trăm triệu đồng. Có thêm nguồn lực, anh tiếp tục mở rộng quy mô, xây dựng thêm chuồng trại tại nhiều địa phương ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bỏ túi tiền tỷ mỗi năm nhờ nuôi vịt... không nước - 2Nuôi vịt trên cạn không đòi hỏi lớn về không gian nuôi thả lại có năng suất cao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tổng đàn vịt của anh luôn duy trì khoảng 60.000 con. Thay vì vào giống đồng loạt, anh áp dụng hình thức nuôi "cuốn chiếu", chia thành nhiều lứa ở các thời điểm khác nhau để tháng nào cũng có vịt bán.

Sau hơn 2 tháng nuôi, vịt đạt trọng lượng 3,4-3,7kg/con có thể xuất chuồng. Nhờ chất lượng thịt ổn định, sản phẩm được nhiều thương lái và các cơ sở chế biến vịt quay trong và ngoài tỉnh đặt mua thường xuyên.

Theo anh Quý, ưu điểm lớn nhất của mô hình vịt cạn là hạn chế dịch bệnh, giảm chi phí lao động, dễ kiểm soát môi trường, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

"Có năm nắng nóng kéo dài, mất điện nhiều giờ khiến hệ thống làm mát ngừng hoạt động, đàn vịt chết hàng loạt. Nhìn công sức đổ sông đổ biển, tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng rồi tôi tự nhủ phải đứng dậy để làm lại", anh Quý kể.

Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, cho rằng đây là hướng chăn nuôi phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại khi ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo chuỗi liên kết, bảo đảm an toàn sinh học.

Bỏ túi tiền tỷ mỗi năm nhờ nuôi vịt... không nước - 3Trang trại vịt cạn của anh Quý duy trì tổng đàn khoảng 60.000 con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo ông Hùng, việc chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô tập trung, có doanh nghiệp liên kết cung ứng đầu vào, bao tiêu đầu ra giúp người nông dân giảm rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất.

"Mô hình của anh Đinh Nho Phú Quý cho thấy người nông dân trẻ có thể làm chủ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư quy mô lớn, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đây là hướng phát triển cần được khuyến khích, nhân rộng", ông Hùng nhận định.

Ông Nguyễn Văn Đăng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bích Hào, cho biết anh Quý là hội viên năng động, dám nghĩ, dám làm và mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất. "Đây là mô hình chăn nuôi quy mô lớn, hiện đại tiêu biểu của địa phương. Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ để nâng cao giá trị sản phẩm", ông Đăng nói.

Theo anh Quý, sau khi trừ chi phí, mô hình nuôi vịt giúp gia đình anh thu về khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm. Mô hình nuôi vịt của anh còn tạo việc làm thường xuyên cho 18 lao động địa phương, với thu nhập 9-10 triệu đồng/người/tháng.

Anh Quý dự định đầu tư, hoàn thiện hệ thống chuồng trại theo hướng tự động hóa, nâng cao chất lượng đàn vịt, mở rộng quy mô chăn nuôi. Anh cũng đang xây dựng cơ sở sơ chế nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước hoàn thiện chuỗi từ chăn nuôi đến tiêu thụ.