Bỏ nghề kỹ sư về quê nuôi con chim khổng lồ không biết bay, anh nông dân xây trang trại doanh thu tiền tỷ - Ảnh 1.

Từng có nhiều năm làm kỹ sư hàng hải, anh Trần Hữu Mạnh (Ba Vì, Hà Nội) quyết định rời biển trở về quê khởi nghiệp với một vật nuôi còn khá mới mẻ ở Việt Nam - đà điểu. Sau gần 10 năm gắn bó, anh đã xây dựng được trang trại quy mô hàng trăm con, kết hợp chế biến và tiêu thụ sản phẩm, mang về doanh thu tiền tỷ mỗi năm.

Anh Mạnh cho biết, cơ duyên đến với nghề nuôi đà điểu khá tình cờ. Trong một lần về quê thăm gia đình, anh được giới thiệu về mô hình nuôi đà điểu và nhận thấy đây là vật nuôi dễ chăm sóc, ít dịch bệnh, hiệu quả kinh tế cao. Sau thời gian tìm hiểu, anh quyết định từ bỏ công việc lái tàu thủy để trở về quê lập nghiệp.

Giữa năm 2016, anh bắt đầu khởi nghiệp với số vốn khoảng 100 triệu đồng. Anh thuê khu đất rộng khoảng 2.000 m² nằm trên trục đường lớn để vừa mở cửa hàng kinh doanh thịt, trứng và các sản phẩm từ đà điểu, vừa tận dụng diện tích phía sau làm chuồng trại nuôi thử nghiệm 20 con giống.

Sau khoảng một năm, đàn đà điểu đạt trọng lượng trên 100 kg/con và được xuất bán làm thương phẩm. Lứa nuôi đầu tiên mang về cho anh hơn 30 triệu đồng tiền lãi. Dù con số chưa lớn, kết quả này đủ để anh có thêm niềm tin mở rộng quy mô sản xuất.

Đến năm 2019, anh quyết định đầu tư mạnh hơn khi xây dựng hệ thống chuồng trại mới với diện tích khoảng 14.000 m², đồng thời mua thêm 100 con đà điểu trưởng thành. Tổng vốn đầu tư ban đầu cho giai đoạn mở rộng lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Sau hơn ba năm phát triển, đàn đà điểu của gia đình đã tăng lên hơn 400 con gồm cả đà điểu sinh sản và thương phẩm, đồng thời đầu tư lò ấp trứng để chủ động nguồn giống.

Không dừng lại ở chăn nuôi, anh Mạnh tiếp tục đầu tư lò giết mổ và cơ sở chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Tổng vốn đầu tư cho hệ thống chăn nuôi và chế biến hiện đã vượt 1,5 tỷ đồng.

Bỏ nghề kỹ sư về quê nuôi con chim khổng lồ không biết bay, anh nông dân xây trang trại doanh thu tiền tỷ - Ảnh 2.

Hiện nay, trang trại của anh tại thôn Hòa Trung có diện tích khoảng 4.000 m², có thể nuôi thường xuyên khoảng 200 con đà điểu. Ngoài ra, anh còn liên kết với nhiều trang trại vệ tinh, mỗi năm nuôi thêm khoảng 200-300 con để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo anh Mạnh, đà điểu là vật nuôi khá dễ chăm sóc. Khi còn nhỏ, chúng được cho ăn cám công nghiệp; từ khoảng 6 tháng tuổi sẽ chuyển sang khẩu phần gồm ngô xay, bã bia, cỏ, lá chuối, thóc và các loại rau xanh được cắt nhỏ. Đà điểu có sức đề kháng tốt, ít mắc bệnh và định kỳ chỉ cần tiêm phòng tương tự như đàn gà với các loại vaccine phòng Newcastle và Gumboro.

Để đà điểu phát triển khỏe mạnh, chuồng nuôi cần rộng, ưu tiên chiều dài để chúng vận động. Nền chuồng được rải cát khô, sạch giúp đà điểu tắm cát, loại bỏ ký sinh trùng ngoài da. Do có nguồn gốc từ vùng sa mạc, loài chim này thích môi trường khô ráo, đồng thời rất nhạy cảm với tiếng ồn nên khu nuôi cần tách biệt khu dân cư.

Theo anh Mạnh, thức ăn của đà điểu chủ yếu là các loại cỏ và rau xanh như rau muống, rau lang, cỏ hoa trắng... vốn sẵn có tại địa phương nên chi phí chăn nuôi không quá cao.

Hiện thịt đà điểu hơi được bán với giá khoảng 85.000-90.000 đồng/kg, trong khi thịt thành phẩm có giá từ 250.000-270.000 đồng/kg. Sản phẩm giò đà điểu được bán với giá khoảng 270.000 đồng/kg.

Thịt đà điểu của trang trại hiện được cung cấp cho nhiều nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội cùng các địa phương như Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Hà Nam.

Nhờ phát triển theo hướng khép kín từ chăn nuôi, giết mổ đến chế biến và tiêu thụ, mỗi năm gia đình anh Mạnh đạt doanh thu tiền tỷ, lợi nhuận sau khi trừ chi phí khoảng 500-700 triệu đồng. Mô hình cũng tạo việc làm thường xuyên cho bốn lao động địa phương với mức thu nhập từ 6-10 triệu đồng mỗi tháng.