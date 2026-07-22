Bộ đội Lào Cai bám bản giúp dân Mù Cang Chải khắc phục hậu quả thiên tai

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 121, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai hỗ trợ người dân xã Mù Cang Chải san gạt đất đá, dọn dẹp nhà cửa sau đợt mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Hồng Mỷ.

Đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 18/7/2026 đã gây sạt lở đất trên diện rộng tại xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, khiến hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, công trình hạ tầng và sản xuất nông nghiệp thiệt hại nặng.

Ngay sau thiên tai, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường cùng lực lượng dân quân tự vệ, cấp uỷ, chính quyền địa phương và bà con nhân dân hỗ trợ tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lớn gây sạt lở trên diện rộng, hàng chục hộ dân ở Mù Cang Chải phải di dời

Theo báo cáo của UBND xã Mù Cang Chải, đến ngày 20/7, đợt mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã.

Cụ thể, toàn xã có 33 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 1 nhà bị sập hoàn toàn, 12 nhà bị hư hỏng nặng, 19 nhà bị thiệt hại dưới 30% và 1 nhà hư hỏng mái từ 30% đến dưới 50%.

Đặc biệt là, có tới 43 hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao phải di dời khẩn cấp để bảo đảm an toàn.

Mưa lũ cũng khiến nhiều diện tích cây trồng bị hư hại. Trong đó, hơn 16.360m² lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng bị thiệt hại từ 30-70%; 7.270m² lúa bị thiệt hại trên 70%; gần 5.840m² ngô cận thu hoạch bị ảnh hưởng, cùng hơn 2.100m² cây lâu năm như lê, chanh leo bị thiệt hại nặng.

Mưa lớn gây sạt lở đất tại xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hồng Mỷ.

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, mưa lớn còn làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng thiết yếu.

Trên địa bàn ghi nhận 61 điểm sạt lở tại 9 tuyến đường liên xã, liên thôn, với khối lượng đất đá ước khoảng 42.615m³, khiến nhiều đoạn giao thông bị chia cắt.

Hai công trình thủy lợi Mùa Chờ Giàng và Thào Páo Sở cũng bị sạt lở, làm hư hỏng tổng cộng 15m kênh dẫn...



Theo thống kê sơ bộ, tổng thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra trên địa bàn xã Mù Cang Chải ước tính khoảng 6 tỷ đồng.

Bộ đội vượt bùn đất, giúp dân sớm ổn định cuộc sống

Ngay sau khi nhận được thông tin về thiên tai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Trung đoàn 121 huy động 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Trong điều kiện thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường ngập bùn, sạt lở chia cắt, cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực bám địa bàn, khẩn trương dọn dẹp đất đá, cây cối đổ gãy, khơi thông dòng chảy và hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, sửa chữa nhà cửa.

Lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ cùng chính quyền địa phương khẩn trương giúp các hộ dân bị ảnh hưởng dọn dẹp nhà cửa, các tuyến đường giao thông... Ảnh: Hồng Mỷ.

Gia đình anh Giàng A Dê, thôn La Phu Khơ là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng khi đất đá từ taluy sạt xuống vùi lấp khu vực nhà ở. Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 121 đã trực tiếp có mặt để san gạt đất đá, thu dọn hiện trường, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Anh Giàng A Dê, ở thôn La Phu Khơ, xã Mù Cang Chải xúc động chia sẻ: Trận mưa lũ vừa qua đã khiến gia đình tôi thiệt hại rất nặng, nhà cửa bị đất đá sạt lở, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 121, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã không quản vất vả đến tận nơi giúp gia đình san gạt đất đá, dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Tôi rất biết ơn các anh bộ đội. Không biết nói gì hơn, chỉ xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh đã giúp đỡ gia đình tôi lúc khó khăn nhất.

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 18/7 gây thiệt hại nặng về nhà ở, hạ tầng và sản xuất tại xã Mù Cang Chải. Ảnh: Hồng Mỷ.

Thượng tá Nguyễn Xuân Quỳnh, Chính ủy Trung đoàn 121, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai cho biết: Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã nhanh chóng cơ động lực lượng đến các khu vực bị sạt lở để phối hợp với chính quyền địa phương di chuyển tài sản cho người dân, dọn dẹp đất đá tràn vào nhà, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Chúng tôi luôn quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt công tác dân vận với tinh thần đi dân nhớ, ở dân thương, đồng thời thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Quân đội là ở đâu nhân dân gặp khó khăn, ở đó có bộ đội.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định không ngại khó, không ngại khổ, sẵn sàng có mặt ở những nơi bị thiên tai để giúp nhân dân khắc phục hậu quả, góp phần sớm ổn định đời sống.



Chiến sĩ Trung đoàn 121 cùng lực lượng dân quân, người dân thu dọn đất đá khơi thông đường sá và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mù Cang Chải. Ảnh: Hồng Mỷ.

Hình ảnh những chiến sĩ lấm bùn, miệt mài xúc từng xẻng đất, dọn từng gốc cây đổ hay hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản đã để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng đồng bào vùng cao Mù Cang Chải.

Trước diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết, chính quyền địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin dự báo, sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ sạt lở đất.

Cùng với đó, địa phương đang tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao, phát huy phương châm "4 tại chỗ", huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các lực lượng vũ trang nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.