Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Trương Minh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lai Châu phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu và Công ty Cổ phần MISA tổ chức lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng BĐBP. Ảnh: Đức Duẩn.

Theo Đại tá Trương Minh Đức, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP cần chủ động đổi mới tư duy, nhanh chóng tiếp cận và làm chủ các thành tựu khoa học - công nghệ, từng bước đưa AI vào phục vụ thực tiễn công tác.

Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu; Công ty Cổ phần MISA cùng đội ngũ chuyên gia công nghệ; chỉ huy các đồn Biên phòng và cán bộ phụ trách các lĩnh vực chuyên môn.

Đại tá Trương Minh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu phát biểu khai mạc và giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn. Ảnh: Đức Duẩn.

Trong thời gian tập huấn, 120 học viên được tiếp cận những kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo, xu hướng chuyển đổi số và kỹ năng sử dụng các công cụ AI trong công việc hằng ngày. Nội dung chương trình được xây dựng bám sát yêu cầu thực tiễn của lực lượng BĐBP, tập trung vào các lĩnh vực như tham mưu, tổng hợp, soạn thảo văn bản, quản lý văn thư, xử lý dữ liệu và tra cứu thông tin.

Đặc biệt, các học viên được nghiên cứu, thực hành 5 chuyên đề trọng tâm gồm: khái quát về AI và nguyên tắc sử dụng AI minh bạch, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ; ứng dụng AI trong quản lý tiến độ công việc, quản lý văn thư, lưu trữ và bảo mật dữ liệu; ứng dụng AI phục vụ công tác dịch thuật trong các cuộc hội đàm; xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ tìm kiếm tài liệu, viết biên bản hội nghị, xây dựng báo cáo chuyên ngành; đồng thời thiết kế video, hình ảnh, infographic phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động quần chúng.

Đại diện Công ty Cổ phần MISA truyền tải nội dung tập huấn cho các học viên. Ảnh: Đức Duẩn.

Theo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu, việc ứng dụng AI không chỉ giúp nâng cao hiệu quả thu thập, phân tích và xử lý thông tin mà còn hỗ trợ đắc lực cho công tác tham mưu, dự báo tình hình, quản lý địa bàn, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.

120 cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị trong lực lượng BĐBP tỉnh Lai Châu tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Đức Duẩn.

Đại tá Trương Minh Đức yêu cầu đội ngũ giảng viên, chuyên gia công nghệ phát huy kinh nghiệm thực tiễn, truyền đạt kiến thức khoa học, dễ hiểu, sát với yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng biên phòng. Đồng thời đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận, lấy thực hành làm trọng tâm để có thể vận dụng hiệu quả các công cụ AI vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị.

Lớp tập huấn là bước đi cụ thể của Ban Chỉ huy BĐBP Lai Châu trong triển khai chủ trương chuyển đổi số, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy số, kỹ năng số. Từng bước hình thành môi trường làm việc hiện đại, nâng cao chất lượng quản lý, chỉ huy, điều hành và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn mới.