Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà người có uy tín và hộ nghèo Sơn La

Đồng bào dân tộc thiểu số tại Sơn La ngày được quan tâm

Chiều 30/7, Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Y Vinh Tơr làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao tặng quà cho người có uy tín và các hộ nghèo trên địa bàn xã Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Yên Châu đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện các chính sách dân tộc, công tác giảm nghèo và chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Theo đó, địa phương đang từng bước ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời tập trung triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo thăm, động viên, trao quà cho người có uy tín và hộ nghèo tại xã Yên Châu. Ảnh: xã Yên Châu

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Y Vinh Tơr ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Châu đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là nỗ lực ổn định tổ chức, duy trì phát triển kinh tế - xã hội sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Thứ trưởng khẳng định, công tác dân tộc luôn là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, chăm lo đời sống đồng bào, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao 54 suất quà tặng người có uy tín và 100 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Yên Châu. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Đảng, Nhà nước, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, lãnh đạo xã Yên Châu trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các cấp, các ngành đối với địa phương. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín, triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.