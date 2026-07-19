Bộ CHQS tỉnh Sơn La khẩn trương hỗ trợ xã Ngọc Chiến khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ CHQS tỉnh Sơn La huy động lực lượng tham gia cứu hộ

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Sơn La do Đại tá Vũ Mạnh Thường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra các khu vực bị sạt lở và thăm các hộ dân chịu thiệt hại nặng do mưa lũ tại xã Ngọc Chiến.

Tại hiện trường, đoàn công tác đã khảo sát nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ 109, các khu dân cư bị ảnh hưởng và chỉ đạo Ban CHQS xã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an cùng các đơn vị liên quan tập trung triển khai các biện pháp cứu hộ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo, từ đầu tháng 7 đến nay, mưa lớn kéo dài trên địa bàn các xã Ngọc Chiến, Mường Bú và Mường La đã gây thiệt hại nặng nề. Toàn khu vực có 67 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở, trong đó 60 hộ phải di dời khẩn cấp, 6 ngôi nhà bị sạt taluy, đất đá tràn vào.

Bộ CHQS tỉnh Sơn La khẩn trương thị sát, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Ảnh: Thọ Sơn

Mưa lũ cũng làm sạt trượt đất đá tại 21 điểm trên tuyến tỉnh lộ 109. Đến chiều 18/7, tuyến đường từ bản Kẻ vào trung tâm xã Ngọc Chiến vẫn bị chia cắt, các phương tiện chưa thể lưu thông.

Đặc biệt, trận mưa lớn trong đêm 16 rạng sáng 17/7 đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại xã Ngọc Chiến. Toàn xã có 14 ngôi nhà bị sạt lở, trong đó 4 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn; khoảng 20ha lúa và hoa màu bị lũ cuốn, vùi lấp.

Hệ thống hạ tầng giao thông bị tàn phá nặng khi khoảng 15km tỉnh lộ 109 xuất hiện 32 điểm sạt lở, khiến các bản Đông Xuông, Lọng Cang, Huổi Ngùa và bản Kẻ bị cô lập hoàn toàn.

Ngoài ra, lũ còn cuốn trôi 16km mương, phai và đường ống dẫn nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến nguồn nước của hàng nghìn hộ dân. Đáng lo ngại, tại bản Lọng Cang xuất hiện một vết nứt trên sườn núi rộng khoảng 1m, dài 200m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao, đe dọa trực tiếp 5 hộ dân sinh ống phía dưới.

Cán bộ, chiến sĩ, LLVT xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La giúp nhân dân xã Ngọc Chiến khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh: Thọ Sơn

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã cử đoàn công tác xuống hiện trường, đồng thời huy động 30 cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã, phối hợp với lực lượng Công an xã cùng khoảng 700 người dân và các lực lượng tại chỗ tham gia di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả bước đầu.

Trong những ngày tới, tình hình thời tiết trên địa bàn được dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để chủ động tham gia cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thiên tai, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Một số hình ảnh Bộ CHQS tỉnh Sơn La hỗ trợ người dân khác phục hậu quả mưa lũ