Lai Châu khẩn trương hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư

Sáng 23/6, ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh, Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Cuộc họp nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026. Ảnh: Anh Sơn.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Ban Tổ chức hội nghị đang khẩn trương triển khai các phần việc theo đúng tiến độ. Đến nay, công tác xác nhận đại biểu, hoàn thiện kịch bản chương trình, xây dựng video clip xúc tiến đầu tư, chuẩn bị tài liệu, công tác hậu cần, trang trí khánh tiết và cơ sở vật chất cơ bản được thực hiện tích cực.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã chuẩn bị các nội dung quan trọng như trao quyết định chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại hội nghị.

Ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Anh Sơn.

Làm rõ tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển chiến lược của Lai Châu

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 là các phiên tham luận chuyên sâu với sự tham gia của đại diện các tập đoàn lớn, lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc các bộ, ngành Trung ương.

Các đại biểu xem video clip trình chiếu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội sáng 30/6. Ảnh: Anh Sơn.

Các tham luận sẽ tập trung phân tích tiềm năng và lợi thế nổi bật của Lai Châu trong các lĩnh vực công nghiệp năng lượng, nông nghiệp và du lịch. Đồng thời, các chuyên gia, nhà quản lý sẽ đề xuất nhiều giải pháp chiến lược nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực sẵn có, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Với chủ đề "Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội", hội nghị dự kiến diễn ra vào sáng 30/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC) Hà Nội.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu. Ảnh: Anh Sơn.

Sự kiện sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, chuyên gia kinh tế, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố cùng đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cơ hội vàng để thu hút nguồn lực đầu tư cho Lai Châu

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh, hội nghị không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của Lai Châu mà còn là cầu nối quan trọng giúp địa phương tăng cường liên kết với các bộ, ngành, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua sự kiện, tỉnh kỳ vọng thu hút thêm các nguồn lực đầu tư, mở rộng hợp tác phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về công tác kết nối nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút nguồn lực, nội dung các tham luận, thành phần đại biểu tham dự cũng như chất lượng hình ảnh, dữ liệu trong video clip xúc tiến đầu tư.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Anh Sơn.

Lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Lai Châu đến cộng đồng doanh nghiệp

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy UBND tỉnh, các sở, ngành cùng các cơ quan báo chí trong công tác chuẩn bị hội nghị.

Nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống văn kiện, các bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh theo hướng ngắn gọn, súc tích nhưng giàu tính thuyết phục, thể hiện rõ cam kết đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân cũng yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức sự kiện tại Hà Nội, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần, cơ sở vật chất và khánh tiết để hội nghị diễn ra trang trọng, chuyên nghiệp.

Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị, góp phần lan tỏa hình ảnh về một Lai Châu giàu tiềm năng, năng động, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư trên hành trình phát triển mới.