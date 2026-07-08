Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang: Không có gì lớn hơn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Tuyên Quang: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần tạo đồng thuận, huy động sức dân

Chiều 7/7, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ từ tháng 7/2025 đến nay. Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang chủ trì hội nghị.

Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Ảnh: Văn Nghị.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng cùng các uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành.

Theo đánh giá tại hội nghị, từ tháng 7/2025 đến nay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Nghị.

Một trong những dấu ấn nổi bật là tham gia hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; huy động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; bảo đảm 100% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được nhận quà Tết.

Các tổ chức cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã còn thiếu so với yêu cầu; chất lượng giám sát, phản biện xã hội tại cơ sở chưa đồng đều; điều kiện, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số còn hạn chế.

"Không có gì lớn hơn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc"

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đạt được trong thời gian qua.

Ông Trần Mạnh Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Văn Nghị.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, những thành tựu nổi bật của Tuyên Quang trong thời gian qua đều có sự đóng góp quan trọng của Mặt trận và các đoàn thể thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

"Không có gì lớn hơn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc", Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết, việc tỉnh thực hiện thành công các chủ trương lớn của Trung ương như sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp lại thôn, tổ dân phố cũng như hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều có sự đóng góp rất lớn của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Hà Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tại hội nghị. Ảnh: Văn Nghị.

Đổi mới tư duy, tạo động lực phát triển

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng kiến tạo, đồng hành và tạo động lực phát triển.

Theo đó, các đơn vị cần cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh thành chương trình hành động sát với thực tiễn; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Văn Nghị.

Cùng với đó là đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng với các cơ quan xây dựng Đảng và chính quyền, tạo điều kiện để các tổ chức phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thúc đẩy tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển.