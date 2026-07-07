Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phải bằng tinh thần chân thành, có trách nhiệm

Trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai các chủ trương của Trung ương nhằm tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân, sáng 7/7, Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Hội nghị do đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Tuyên Quang chủ trì. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh khẳng định kinh tế tư nhân là bộ phận rất quan trọng, góp phần đóng góp cho thu ngân sách, tạo việc làm cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh. Vì vậy, Ban Chỉ đạo cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, quy hoạch và các nguồn lực phát triển.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tại hội nghị, dù còn nhiều khó khăn, khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Toàn tỉnh đã có 26 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 6.765, với tổng vốn đăng ký hơn 96.375 tỷ đồng, đạt khoảng 68% mục tiêu đến năm 2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Nghị.

Khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 35% thu ngân sách nhà nước của tỉnh, chiếm 68,24% GRDP, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 7,65%/năm; tạo việc làm cho khoảng 60% lực lượng lao động, năng suất lao động tăng bình quân khoảng 6% mỗi năm.

Đáng chú ý, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện với chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đứng thứ 6 cả nước. Nhiều thủ tục về đăng ký kinh doanh, tiếp cận đất đai, tín dụng được rút ngắn thời gian giải quyết; các cuộc đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên, góp phần tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là thành viên Ban Chỉ đạo dự hội nghị. Ảnh: Văn Nghị.

Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại như quy mô doanh nghiệp còn nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh chưa cao, khả năng chuyển đổi số và liên kết chuỗi giá trị còn hạn chế; việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi ở một số lĩnh vực vẫn gặp khó khăn.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu Ban Chỉ đạo và các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế tư nhân, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Đồng chí đề nghị rà soát toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; mạnh dạn cắt giảm những thủ tục không còn phù hợp, đồng thời khẩn trương thể chế hóa các quy định mới về phát triển kinh tế tư nhân có hiệu lực sau ngày 1/7/2026.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

"Phải tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp bằng tinh thần chân thành, có trách nhiệm", Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các doanh nghiệp chủ động đổi mới tư duy, cơ cấu lại ngành nghề theo đúng tiềm năng, lợi thế và quy hoạch phát triển của tỉnh; chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần xây dựng khu vực kinh tế tư nhân ngày càng phát triển, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.