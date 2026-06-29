Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh dự lễ công bố sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố tại Mỹ Lâm và An Tường
29/06/2026 13:25 GMT +7
Sáng 29/6, ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã dự Hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn hai phường Mỹ Lâm và An Tường. Đây là bước quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phát huy sức mạnh cộng đồng dân cư.
Sáng 29/6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai phường Mỹ Lâm và An Tường của tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND về việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn.
Dự hội nghị có ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Nghị quyết của HĐND và các quyết định của Đảng ủy, UBND hai phường về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố; đồng thời công bố các quyết định liên quan đến tổ chức bộ máy sau sắp xếp.
Theo đó, phường Mỹ Lâm thực hiện sắp xếp 51 tổ dân phố thành 25 tổ dân phố; thành lập 25 chi bộ Đảng tương ứng. Tổng số người hoạt động không chuyên trách tại các tổ dân phố trên địa bàn là 75 người.
Đối với phường An Tường, 61 tổ dân phố được sắp xếp, tổ chức lại còn 27 tổ dân phố; đồng thời thành lập 27 chi bộ Đảng. Tổng số người hoạt động không chuyên trách tại các tổ dân phố sau sắp xếp là 81 người.
Cũng tại hội nghị, Đảng ủy và UBND hai phường đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành chi bộ, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; đồng thời thành lập Ban Công tác Mặt trận tại các thôn, tổ dân phố mới nhằm bảo đảm bộ máy đi vào hoạt động ngay sau khi sắp xếp.
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo hai phường khẳng định, việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố là chủ trương quan trọng nhằm tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển.
Bên cạnh đó, việc tổ chức lại các đơn vị dân cư cũng tạo điều kiện tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, huy động sức mạnh của nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội.
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