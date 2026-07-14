Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu: Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình người có công

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu thăm, tặng quà gia đình người có công

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu và Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình: Bà Hoàng Thị Nhường, sinh năm 1925 (mẹ Liệt sĩ), trú tại Tổ dân phố số 15 và ông Nguyễn Xuân Mai (bệnh binh, tỷ lệ tổn thương cơ thể 64%), trú tại Tổ dân phố số 2 (phường Tân Phong); ông Vũ Đăng Mạc (bệnh binh, tỷ lệ tổn thương cơ thể 65%), trú tại Tổ dân phố số 6 và ông Vũ Đình Thi (là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỷ lệ tổn thương cơ thể 35%), trú tại Tổ dân phố số 9 (phường Đoàn Kết).

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân tặng quà bà Hoàng Thị Nhường (mẹ liệt sĩ) ở Tổ dân phố số 15, phường Tân Phong. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Đến thăm các gia đình người công ở hai phường, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định, Đảng, Nhà nước và tỉnh Lai Châu luôn quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với người có công. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu và Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà gia đình bệnh binh Nguyễn Xuân Mai, ở tổ dân phố số 2, phường Tân Phong. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Đặc biệt, người đứng đầu Tỉnh ủy Lai Châu đã yêu cầu chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các sở, ngành thường xuyên nắm tình hình, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình, chứ không chỉ gói gọn vào những dịp Lễ, Tết.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu và các thành viên trong Đoàn công tác đã trao những phần quà ý nghĩa của tỉnh tới các gia đình người có công, thân nhân người có công với cách mạng.

Hoạt động ý nghĩa này của Đoàn công tác tỉnh Lai Châu đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân văn, tiếp thêm động lực để các gia đình chính sách tiếp tục sống vui, sống khỏe và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.