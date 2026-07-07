Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu: Phải gỡ ngay "điểm nghẽn" để cán đích mục tiêu tăng trưởng 10%

Lai Châu tăng trưởng dẫn đầu Tây Bắc, tạo đà cho mục tiêu hai con số

Chiều 7/7, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường.

Hội nghị do các đồng chí: Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Sùng A Hồ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: UBND tỉnh Lai Châu.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Lai Châu vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 9,91%, đứng đầu khu vực Tây Bắc, xếp thứ 3 khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời nằm trong nhóm 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế ghi nhận mức tăng khá so với cùng kỳ. Tổng đàn gia súc vượt 12% kế hoạch; sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản tăng 17,7%; giá trị sản xuất và phân phối điện tăng 23,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,9%; kim ngạch xuất khẩu tăng 11,6%; doanh thu du lịch tăng 19,4%.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: UBND tỉnh Lai Châu.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 51% dự toán Trung ương giao, tăng 9% so với cùng kỳ, trong đó nguồn thu từ thủy điện tăng tới 45%.

Một điểm nhấn đáng chú ý là tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung của 34 xã, đạt tỷ lệ 94%, thuộc nhóm địa phương có tiến độ cao trong cả nước.

Trong công tác thu hút đầu tư, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 tổ chức tại Hà Nội đã mang lại kết quả tích cực khi tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 27.700 tỷ đồng; đồng thời ký kết 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn dự kiến trên 172.000 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: UBND tỉnh Lai Châu.

Chuyển biến rõ nét trong an sinh xã hội và chuyển đổi số

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Toàn tỉnh đã triển khai khám sức khỏe miễn phí cho hơn 152.000 người dân; hoàn thành đưa điện lưới quốc gia đến 100% thôn, bản; cơ bản hoàn thành hai trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã Phong Thổ và xã Pa Tần.

Hoạt động khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều mô hình mới, sáng tạo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo đảm, hoạt động đối ngoại tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu điều hành nội dung tham luận tại hội nghị. Ảnh: UBND tỉnh Lai Châu.

Về công tác xây dựng Đảng, tỉnh đã kịp thời ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời cơ bản hoàn thành việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV bằng các nghị quyết, đề án và kết luận chuyên đề.

Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri đi bầu trên 99%, cao nhất từ trước đến nay, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu: Phải tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để đạt tăng trưởng 10%

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân biểu dương sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh khi đạt nhiều kết quả nổi bật trong thời gian qua.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: UBND tỉnh Lai Châu.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, kết quả của năm 2026 có ý nghĩa tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ, vì vậy các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan.

Ông yêu cầu các địa phương quán triệt nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phương châm "6 rõ", gồm: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; triển khai hiệu quả "Năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở"; đồng thời quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu còn khó đạt trong năm 2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy Lai Châu đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ảnh: UBND tỉnh Lai Châu.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh chủ động điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý III và quý IV, tập trung tháo gỡ ngay các "điểm nghẽn" đang cản trở phát triển.

"Cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả thu ngân sách để quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10%", đồng chí Lê Minh Ngân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở y tế và doanh nghiệp nhà nước theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tế.



Kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân đề nghị mỗi cấp, mỗi ngành và từng địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần hành động của năm 2026 là "Kỷ cương, đổi mới sáng tạo, chủ động thích ứng, đột phá phát triển".

Đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, coi hiệu quả thực thi nhiệm vụ cùng sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền.