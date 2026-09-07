Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân làm việc với Trường Chính trị tỉnh

Trường Chính trị tỉnh Lai Châu quyết tâm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn mức 1 trong năm 2026

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, 8 tháng đầu năm 2026, Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đã chủ động giữ vững nhịp độ hoạt động, không để gián đoạn công tác chuyên môn. Nhà trường bế giảng 2 lớp Trung cấp lý luận chính trị (90 học viên), đang quản lý 3 lớp chuyển tiếp (154 học viên). Đối với chỉ tiêu mở 4 lớp mới năm 2026, trường đã khai giảng 3 lớp (130 học viên); đồng thời hoàn thành 11 lớp bồi dưỡng cho 870 lượt học viên. Dự kiến trong tháng 9, trường tiếp tục mở 8 lớp cập nhật kiến thức theo Quy định 145-QĐ/TW cho 500 học viên.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu chủ trì buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đã nghiệm thu 5/5 đề tài cấp trường, tổ chức 7/7 hội thảo khoa học và xuất bản 2/3 Bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn", góp phần đưa tri thức thực tiễn vào giảng dạy.

Đội ngũ cán bộ của nhà trường cũng được chuẩn hóa, với 21/22 giảng viên có trình độ thạc sĩ (95,45%), 20/22 có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 17/22 là giảng viên chính. Trường cũng huy động 15 giảng viên thỉnh giảng là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Lai Châu báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Đáng chú ý, trong lộ trình xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1, nhà trường đã đạt và vượt 49/51 chỉ tiêu (đạt 96,08%). Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở, qua vòng phản biện kín và đang chuẩn bị bảo vệ cấp Học viện. Về cơ sở vật chất, Hội trường đa năng của nhà trường đã được bàn giao; nhà nghỉ chuyên gia kết hợp ký túc xá đã khởi công; nhà giảng đường, hiệu bộ, thư viện, hạ tầng kỹ thuật... đang được sửa chữa.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân biểu dương sự nỗ lực, chủ động của tập thể Ban Giám hiệu và đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh, 4 tháng cuối năm, Trường Chính trị tỉnh cần tập trung cao nhất, hoàn thiện dứt điểm các tiêu chí còn lại để được công nhận đạt chuẩn mức 1 ngay trong năm 2026; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng “học để làm việc”, gắn lý luận với thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp, quản trị công, chuyển đổi số và xử lý tình huống cơ sở. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật lớp học; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách; củng cố đội ngũ và xây dựng văn hóa trường Đảng mẫu mực…