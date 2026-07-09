Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) được xác định là dự án quan trọng quốc gia, công trình hạ tầng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu và khu vực Tây Bắc trong những năm tới.

Các đại biểu dự cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng cao tốc Bảo Hà - Lai Châu. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Tuyến cao tốc này có tổng chiều dài khoảng 162 km, trong đó, đoạn qua tỉnh Lai Châu dài khoảng 112,5 km, đoạn qua tỉnh Lào Cai dài khoảng 49,5 km.

Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế đạt từ 80 - 100 km/h. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2031.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, công tác chuẩn bị đầu tư Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu cơ bản bảo đảm tiến độ. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu đã hoàn thành khảo sát sơ bộ và lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. UBND tỉnh Lai Châu đã trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đang khẩn trương tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành để hoàn thiện hồ sơ.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến các xã, phường trong tỉnh có Dự án đi qua. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Đáng chú ý, các nhiệm vụ chuẩn bị giải phóng mặt bằng cũng được các địa phương tích cực triển khai. Qua rà soát sơ bộ, Dự án dự kiến sử dụng khoảng 1.305 ha đất, với khoảng 1.882 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó hơn 940 hộ được dự kiến bố trí tái định cư tại 21 khu tái định cư trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 11/12 xã, phường có Dự án đi qua đã hoàn thành công tác rà soát các công trình, Dự án bị ảnh hưởng. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục cập nhật số liệu phục vụ xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai cũng được duy trì chặt chẽ nhằm thống nhất phương án tổ chức thực hiện các dự án thành phần sao cho đồng bộ nhất.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân biểu dương sự chủ động của các sở, ngành và địa phương thời gian qua. Tuy nhiên, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu các cấp, các ngành phải vào cuộc với quyết tâm cao nhất; sớm phân cấp, phân quyền cho các địa phương nơi Dự án đi qua; các sở, ngành phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án cắm cọc giải phóng mặt bằng để triển khai ngay khi đủ điều kiện; các xã, phường có dự án đi qua tiếp tục quản lý chặt chẽ hiện trạng đất đai, tài sản, đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận, đồng lòng lớn nhất trong nhân dân.