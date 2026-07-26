Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu chỉ đạo bảo đảm các điều kiện thiết yếu tại khu tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than

Sáng nay (26/7), Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra và làm việc với xã Mường Than về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và việc thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cùng Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà ở do lũ quét gây ra ở Mường Than. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường Than, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân cùng Đoàn công tác đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư tại bản Sân Bay cho 24 hộ dân bị mất toàn bộ nhà cửa trong đợt thiên tai vừa qua.

Tại công trường, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đã ân cần thăm hỏi, biểu dương tinh thần làm việc không quản ngại khó khăn của các lực lượng thi công.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Việc đảm bảo nơi ở an toàn cho người dân là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị "vượt nắng, thắng mưa" đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện nhà ở cho các hộ, trong đó đảm bảo đồng bộ hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh, thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tham gia xây dựng nhà ở tại khu tái định cư. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Báo cáo với Đoàn công tác về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, lãnh đạo Đảng ủy xã Mường Than cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy sau buổi làm việc ngày 21/7/2026, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó, tập trung chỉ đạo cứu chữa người bị thương; hỗ trợ chu đáo lo hậu sự cho người đã khuất; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thân nhân các gia đình có người bị chết, mất tích trong đợt mưa lũ. Xã đã huy động các lực lượng, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức sơ tán 2.149 người/318 hộ đến 11 điểm sơ tán đảm bảo an toàn.



Đặc biệt, xã Mường Than đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở tái định cư cho 24 hộ bị mất nhà ở; rà soát quỹ đất, nhu cầu và nguyện vọng của các hộ còn lại để có phương án sắp xếp, ổn định dân cư lâu dài. Tính đến hết ngày 25/7, đơn vị thi công đã xây dựng được 19 nhà, trong đó đã lợp mái 10 nhà, 2 nhà đã hoàn thiện lắp ghép; xã đã tổ chức chia lô bốc thăm xong cho 24 hộ.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cùng Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường Than. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

Đảng ủy xã Mường Than cũng đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chuẩn bị đủ vật dụng sinh hoạt gia đình thiết yếu (giường, tủ, chăn màn, ti vi, bếp ga, quạt, bát, đũa, ấm chén, xoong nồi….) sẵn sàng cung cấp cho 24 hộ gia đình để khi nhận nhà mới, ổn định cuộc sống.

Trong thời gian tới, xã Mường Than tiếp tục triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí được cấp trên phân bổ; tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các khu vực bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân yêu cầu các cấp, ngành xã Mường Than nêu cao ý thức tự lực, tự cường, phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Mường Than và các đơn vị liên quan tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, hạ tầng và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu để người dân sớm được chuyển vào nhà mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Chanh)

“Việc bố trí nhà ở phải gắn với bảo đảm điện, nước sinh hoạt và các vật dụng cần thiết, giúp các gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống” – Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Mường Than tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình và đời sống của từng hộ dân bị ảnh hưởng; tập trung khắc phục hậu quả thiên tai gắn với ổn định sản xuất, đời sống lâu dài; nắm chắc tình hình dự báo thiên tai để tuyên truyền, vận động Nhân dân sẵn sàng di dời, sơ tán đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản...

Đối với các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án tái định cư, bảo đảm nơi ở mới an toàn, ổn định lâu dài. Các cơ quan chuyên môn phối hợp với xã tiếp tục rà soát quỹ đất, hoàn thiện các thủ tục liên quan; khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao các điểm tái định cư để triển khai thực hiện đúng tiến độ; tập trung khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại, nhất là giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; khẩn trương khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai; có phương án hỗ trợ Nhân dân khôi phục sản xuất đối với diện tích còn khả năng phục hồi, nghiên cứu chuyển đổi phù hợp đối với những diện tích không thể tiếp tục canh tác; chuyển đổi ngành nghề cho người dân…