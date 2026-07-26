Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu biểu dương các lực lượng triệt phá thành công chuyên án 0726L, bắt 40 đối tượng

Chiều 26/7, Công an tỉnh Lai Châu chủ trì tổ chức báo cáo kết quả ban đầu đấu tranh chuyên án 0726L với nhóm tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Các đại biểu dự buổi báo cáo kết quả ban đầu đấu tranh chuyên án 0726L. (Ảnh: Thanh Hoa)

Dự hội nghị có: Ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh; Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các cá nhân tham gia chuyên án 0726L.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/7/2026, Công an tỉnh Lai Châu xác lập Chuyên án trinh sát mang bí số 0726L nhằm đấu tranh đồng bộ với tổ chức tội phạm, gắn với kế hoạch phối hợp giữa Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng). Ban Chuyên án do Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng ban, với sự tham gia của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là thành viên Ban chuyên án.

Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu báo cáo kết quả ban đầu đấu tranh chuyên án 0726L. (Ảnh: Thanh Hoa)

Trong 2 ngày 19 và 20/7, các lực lượng đã triển khai bắt giữ 40 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tại tỉnh Bokeo (Lào) trong đó có 13 người là công dân Lai Châu. Qua đấu tranh ban đầu, từ đầu tháng 6/2026 đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa hơn 1.000 bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng. Hiện nay, các đối tượng đã được dẫn giải an toàn về Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Tặng hoa chúc mừng các lực lượng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân biểu dương Công an tỉnh Lai Châu, Cục C02 (Bộ Công an) và các lực lượng phối hợp đã dũng cảm, mưu trí, quyết liệt đấu tranh triệt phá thành công chuyên án, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân biểu dương các lực lượng triệt phá thành công chuyên án 0726L. (Ảnh: Thanh Hoa)

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị, Công an tỉnh Lai Châu khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng cho Nhân dân, trong đó tập trung vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng dễ bị lừa đảo; tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong nước, đồng thời mở rộng hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật các nước láng giềng trong trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm sử dụng công nghệ cao…