Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh: Muốn dân đồng thuận, dự án phải công khai minh bạch

Cử tri Mỹ Lâm kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng, đất đai, giáo dục và y tế

Tham gia buổi tiếp xúc có Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh Tuyên Quang gồm các đồng chí: Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Khánh Thị Xuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Sơn cùng lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo cử tri phường Mỹ Lâm.

Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cùng tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Mỹ Lâm. Ảnh: Duy Tuấn.

Không khí buổi tiếp xúc diễn ra thẳng thắn khi nhiều cử tri phản ánh những khó khăn đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quá trình phát triển của địa phương.

Trong lĩnh vực đầu tư công, cử tri bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu vốn tại một số dự án chuyển tiếp, khiến tiến độ triển khai bị kéo dài. Ở lĩnh vực y tế, nhiều ý kiến phản ánh những bất cập về danh mục thuốc, trang thiết bị và cơ chế tự chủ tài chính tại Trạm Y tế phường sau khi thực hiện mô hình sáp nhập.

Cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Duy Tuấn.

Đối với ngành giáo dục, cử tri kiến nghị tỉnh sớm giải quyết kinh phí dạy thêm giờ còn tồn đọng, đồng thời có chính sách phù hợp đối với đội ngũ giáo viên khi triển khai chủ trương sắp xếp trường học.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị tỉnh quan tâm bố trí vốn xây dựng trụ sở UBND phường, nhà văn hóa trung tâm và nhà văn hóa các tổ dân phố; nâng cấp các tuyến giao thông xuống cấp, hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, đẩy nhanh việc đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi và thiên tai năm 2025.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ, cử tri đề nghị tiếp tục đầu tư trang thiết bị, duy trì các tổ công nghệ số cộng đồng theo phương châm "cầm tay chỉ việc", giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, có thể sử dụng thành thạo các dịch vụ công trên môi trường số.

Người dân đồng thuận với các dự án nhưng mong xử lý nghiêm thông tin sai lệch

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển đô thị.

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh, muốn dân đồng thuận, dự án phải công khai minh bạch. Ảnh: Duy Tuấn.

Theo phản ánh của cử tri, phần lớn người dân đều đồng tình, ủng hộ chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mong muốn các dự án sớm hoàn thành để tạo diện mạo mới cho địa phương.

Tuy nhiên, cử tri cũng kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật, đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến các dự án, gây ảnh hưởng đến dư luận, an ninh chính trị và quá trình triển khai đầu tư.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND phường Mỹ Lâm cùng các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp giải trình nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, tập trung vào các vấn đề về hạ tầng, đất đai, tái định cư, chính sách đối với giáo viên, chuyển đổi số và nguồn vốn đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh: Muốn dân đồng thuận, dự án phải công khai minh bạch

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri khi thẳng thắn phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, các ý kiến đều rất xác đáng, phản ánh đúng những khó khăn, vướng mắc mà cơ sở đang gặp phải và cần được các cấp, ngành nghiêm túc tiếp thu, giải quyết.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền phường Mỹ Lâm khẩn trương rà soát toàn bộ các nội dung thuộc thẩm quyền, kiểm tra thực tế từng kiến nghị, đối chiếu quy định của pháp luật và công khai kết quả để người dân biết, giám sát. Tổ thư ký phải theo dõi tiến độ thực hiện các cam kết của sở, ngành; Bí thư Chi bộ và Tổ trưởng dân phố có trách nhiệm thông tin lại đầy đủ kết quả buổi tiếp xúc tới người dân.

Đối với các nhóm vấn đề cấp thiết như hạ tầng, an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải có giải pháp xử lý trước mắt, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động xã hội đối với các công trình, dự án trong dài hạn để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Đặc biệt, đồng chí Hầu A Lềnh nhấn mạnh, Mỹ Lâm là địa phương đang triển khai nhiều dự án trọng điểm nên yếu tố quyết định thành công chính là sự đồng thuận của người dân.

"Muốn có sự đồng thuận của người dân thì phải công khai, minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin, thủ tục để người dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát; nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện chế độ chính sách và triển khai các dự án. Khi người dân đồng thuận thì mọi khó khăn, vướng mắc sẽ được tháo gỡ."

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành phân loại rõ từng nhóm kiến nghị của cử tri. Những nội dung có thể giải quyết ngay phải trả lời rõ đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; những nội dung phải thực hiện theo quy trình cần thông tin đầy đủ để người dân hiểu và chia sẻ; còn những vấn đề cấp bách nhưng chưa có quy định thì phải chủ động đề xuất tỉnh điều chỉnh cơ chế nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Khép lại buổi tiếp xúc, đồng chí Hầu A Lềnh khẳng định, xây dựng chính quyền phục vụ không chỉ dừng ở chủ trương hay khẩu hiệu mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể của từng cơ quan, từng cán bộ, hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ Nhân dân và bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân.