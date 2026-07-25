Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng lãnh đạo tỉnh dâng hương, viếng các Anh hùng, liệt sĩ

Trong chương trình, các lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2; dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Di tích lịch sử Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở xã Mường Phăng; dâng hương, viếng các anh hùng, liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ A1, Him Lam, Độc lập, Tông Khao, nghĩa trang Thanh niên xung phong…

Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên dẫn đầu đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên dâng hương, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sĩ A1. Ảnh Vinh Duy.

Dẫn đầu đoàn dâng hương, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sĩ A1, ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng tập thể lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Điện Biên bày tỏ lòng biết ơn, khắc ghi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đời đời ghi nhớ công ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp và sự hy sinh bất tử của các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và đồng bào đã ngã xuống trên chiến trường Điện Biên lịch sử, để Tổ quốc hôm nay được nở hoa trên nền hòa bình.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng, liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh Điện Biên nguyện sống, lao động, học tập và công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng quê hương Điện Biên và đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, từ trung tuần tháng 7 đến nay, có nhiều đoàn cán bộ, công chức các bộ, ngành; cán bộ, nhân dân nhiều tỉnh, thành trong nước về Điện Biên tri ân, viếng các Anh hùng, liệt sĩ.

Ngày 24/7, đoàn công tác Công an tỉnh Phú Thọ do Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 và Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ. Tham dự cùng đoàn có Đại tá Lù Minh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Điện Biên Phủ. Ảnh Công an Điện Biên.

Trong hành trình về nguồn tri ân, Đoàn công tác Công an tỉnh Phú Thọ đã đến thăm hỏi, trao quà tri ân các gia đình các liệt sĩ tại phường Điện Biên Phủ: liệt sĩ Hà Ngọc Thao, liệt sĩ Nguyễn Đức Thuận, liệt sĩ Vũ Văn Mai, liệt sĩ Đỗ Quang Khánh (nguyên cán bộ Công an tỉnh Điện Biên) đã anh dũng hy sinh trong quá trình đấu tranh, truy bắt các đối tượng nguy hiểm.

Tại các gia đình, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cống hiến, hy sinh cao cả của các liệt sĩ; ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống thân nhân, mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa tinh thần để thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay noi theo.

Ông Bùi Đức Giang, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 đã đến thăm hỏi, trao gần 100 phần quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ảnh Vinh Duy.

Sáng 25/7, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1; thăm, tặng quà gia đình người có công trên địa bàn phường Điện Biên Phủ.

Trong 2 ngày (24 - 25/7), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 đã đến thăm hỏi, trao gần 100 phần quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và các xã Sam Mứn, Thanh Yên, Thanh Nưa.

