Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Gia Hội

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hà Đức Hải - tân Bí thư Đảng ủy xã Gia Hội. Ảnh: Tuổi trẻ Lào Cai.

Dự và chỉ đạo buổi công bố có ông Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Tại Hội nghị, bà Giàng Thị Bằng - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh Uỷ Lào Cai đã công bố Quyết định số 457-QĐ/TU ngày 11/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại xã Gia Hội.

Theo đó, ông Hà Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Gia Hội và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Hội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuổi trẻ Lào Cai.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Thế Phước chúc mừng ông Hà Đức Hải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh, việc phân công đồng chí Hà Đức Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Hội thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời giao cho đồng chí trọng trách mới trên cương vị người đứng đầu cấp ủy cơ sở.

Qua đó, tạo điều kiện để ông Hà Đức Hải tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm trong thực tiễn công tác, cùng tập thể Đảng ủy xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; tăng cường kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.

Cùng với phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, cần tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; bảo đảm quốc phòng - an ninh, làm tốt công tác dân vận, nắm bắt và giải quyết những vấn đề chính đáng của Nhân dân; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở để tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo xã Gia Hội cùng đại diện Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng ông Hà Đức Hải - tân Bí thư Đảng ủy xã Gia Hội. Ảnh: Tuổi trẻ Lào Cai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước tin tưởng tân Bí thư Đảng ủy xã Gia Hội sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy vai trò người đứng đầu, cùng tập thể Đảng ủy xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo xã Gia Hội ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hà Đức Hải - tân Bí thư Đảng ủy xã Gia Hội trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Đồng thời, hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Hội quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa địa phương ngày càng phát triển toàn diện.