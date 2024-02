Bí thư Huyện uỷ Tương Dương giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nghệ An

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Quyết định số 2381-QĐ/TU về việc điều động, phân công và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nghệ An.





Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu trao quyết định, chúc mừng ông Nguyễn Văn Hải.

Ngày 22/1/2024, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Quyết định số 2381-QĐ/TU về việc điều động, phân công và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nghệ An.



Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Hải.

"Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và chính quyền rất coi trọng công tác nội chính. Đây là công tác rất quan trọng trong xây dựng Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Vì thế, cần có cán bộ lãnh đạo để kế tục sự nghiệp và thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và Nhân dân giao phó"- Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại buổi lễ.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An nói, năm 2023, dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Nghệ An đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là niềm tin của người dân đối với Đảng ngày càng cao. Trong thành tích đó, có sự cố gắng, đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nghệ An.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy chúc mừng ông Nguyễn Văn Hải.

"Công tác nội chính rất quan trọng, đòi hỏi tính chuyên sâu, có yếu tố đặc thù. Vì vậy, đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Hải nhanh chóng tiếp cận công việc mới, tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, cùng với tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Cần nỗ lực, cố gắng nghiên cứu chuyên sâu công tác nội chính để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới mà Đảng bộ tỉnh giao phó. Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ (đồng chí Hồ Lê Ngọc - PV) sớm phân công nhiệm vụ đầy đủ, cụ thể, rõ ràng để đồng chí tân Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Hải.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ bày tỏ vinh dự, gửi lời cảm ơn khi được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tin tưởng giao nhiệm vụ mới.



"Trong thời gian tới, bản thân tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn, luôn phấn đấu vì nhiệm vụ chung; cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nghệ An xây dựng tinh thần đoàn kết, cộng sự, thống nhất để thực hiện và hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh uỷ" - ông Nguyễn Văn Hải.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tương Dương chúc mừng ông Nguyễn Văn Hải.

Quyết định số 2381-QĐ/TU về việc điều động, phân công và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2024.

Ông Nguyễn Văn Hải là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, qua nhiều vị trí, đơn vị công tác, được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Ông Nguyễn Văn Hải có nhiều tâm huyết và nỗ lực cùng tập thể đóng góp cho sự phát triển của huyện Tương Dương. Đây là huyện có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước. Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/TTV chúc mừng ông Nguyễn Văn Hải.