Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang: Giảm cho không, tăng hỗ trợ có điều kiện để dân thoát nghèo bền vững

Ưu tiên nguồn lực cho sinh kế của người dân

PV: Thưa ông, từ nguồn lực các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) được triển khai trên địa bàn, xã Khao Mang đã ưu tiên đầu tư vào những lĩnh vực, mô hình sinh kế nào để giúp người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo có việc làm, nâng cao thu nhập?

Ông Phạm Văn Quynh: Khao Mang là xã đặc biệt khó khăn, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh kế phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông lâm nghiệp. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, chính quyền xã đã xác định nguồn lực từ ba Chương trình mục tiêu quốc gia - Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới - được lồng ghép, sử dụng có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khao Mang Phạm Văn Quynh. Ảnh: Xã Khao Mang.

Trước hết, xã tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống như đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt. Đây là nền tảng để người dân thuận lợi hơn trong sản xuất, tiếp cận thị trường, đồng thời giảm chi phí.

Cùng với đó, xã chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, trong đó có các mô hình nuôi trâu sinh sản, nuôi bò sinh sản. Đây là những vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương bởi nguồn thức ăn chủ yếu là cỏ, phụ phẩm nông nghiệp có sẵn trong tự nhiên.

Từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, xã Khao Mang lựa chọn mô hình hỗ trợ trâu, bò phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Ảnh: Thiên Long.

Vì vậy, việc chăn nuôi trâu, bò giúp cho các hộ dân tham gia dự án nâng cao được năng lực sản xuất, được tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất hiệu quả, hạn chế được dịch bệnh, giảm chi phí đầu tư, mang lại nguồn thu nhập ổn định, bền vững cho các hộ gia đình góp phần giảm nghèo tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Thu nhập bình quân đạt khoảng 36 triệu đồng/người/năm

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật về giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân của xã Khao mang đến nay như thế nào?

Ông Phạm Văn Quynh: Tính đến thời điểm này, tổng đàn gia súc chính toàn xã đạt 12.614 con, bằng 99,32% kế hoạch giao. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 514 tấn.

Thu nhập bình quân đầu người ước đạt khoảng 36 triệu đồng/người/năm, bằng 94,74% kế hoạch giao. Với một xã miền núi còn nhiều khó khăn, chúng tôi đánh giá đây là kết quả tích cực.

Cán bộ phòng Kinh tế xã Khao Mang hướng dẫn một hộ dân được nhận hỗ trợ bò giống ở thôn Thái kỹ thuật chăm sóc. Ảnh: Thiên Long.

Về giảm nghèo, hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã ở mức 29,94%, tương đương 521 hộ; hộ cận nghèo chiếm 8,45%, tương đương 147 hộ.

Năm 2026, xã đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 8,17%. Dự kiến đến cuối năm, theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn khoảng 21,77%, tương đương 386 hộ; hộ cận nghèo còn khoảng 7,9%, tương đương 140 hộ.

Đây là những con số cho thấy quá trình giảm nghèo đang có chuyển biến, song chúng tôi xác định nhiệm vụ phía trước còn rất lớn, nhất là làm sao để các hộ sau khi thoát nghèo không tái nghèo.

Giảm cho không, tăng hỗ trợ có điều kiện

PV: Trong quá trình triển khai các Chương trình MTQG, xã Khao Mang làm gì để chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang tạo sinh kế bền vững, giúp người dân chủ động phát triển sản xuất và hạn chế nguy cơ tái nghèo, thưa ông?

Ông Phạm Văn Quynh: Xã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các kế hoạch, mục tiêu phấn đấu của xã để người dân hiểu và nhận thức rõ, người dân là chủ thể của giảm nghèo bền vững, chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Tính đến nay, tổng đàn gia súc chính toàn xã Khao Mang đạt 12.614 con. Ảnh: Thiên Long.

Từ đó, từng hộ gia đình, từng cộng đồng dân cư phải hình thành ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu. Chúng tôi đặc biệt phát huy vai trò của các hộ gia đình đảng viên, những hộ trẻ, hộ khá giả và những hộ đã thoát nghèo để hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Xã cũng định hướng xây dựng, nhân rộng các tổ hợp tác, tổ tự quản giảm nghèo để các hộ có điều kiện cùng liên kết sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế.

Một quan điểm chúng tôi xác định rất rõ là hạn chế cho không, chuyển sang hỗ trợ có điều kiện, hỗ trợ vốn gián tiếp và tạo sinh kế. Mục tiêu là giúp người dân có phương tiện sản xuất, có việc làm, có thu nhập thay vì hình thành tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Đối với nguy cơ tái nghèo, xã duy trì rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm một cách công khai, minh bạch, dân chủ. Những hộ vừa thoát nghèo trong khoảng 12-24 tháng tiếp tục được theo dõi và ưu tiên tiếp cận các chính sách phù hợp. Chúng tôi không cắt hỗ trợ một cách đột ngột khi người dân vừa thoát nghèo mà phải tạo điều kiện để họ có đủ sức đứng vững.

Hỗ trợ chăn nuôi theo quy mô hàng hóa

PV: Ông có thể chia sẻ những cách làm cụ thể đang phát huy hiệu quả trong giảm nghèo ở Khao Mang?

Ông Phạm Văn Quynh: Trước đây, có trường hợp mỗi hộ chỉ được hỗ trợ một vài con vật nuôi. Quy mô như vậy khó tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt. Vì thế, xã đang hướng tới việc hỗ trợ theo quy mô hàng hóa, không hỗ trợ nhỏ lẻ, manh mún.

Xã lựa chọn những hộ có điều kiện về chuồng trại, có khả năng chăn nuôi và có vốn đối ứng để hỗ trợ ở quy mô lớn hơn.

Chẳng hạn, với lợn nái có thể từ 15 con/hộ trở lên; gà địa phương từ 200-300 con/hộ trở lên. Khi quy mô sản xuất đủ lớn, người dân mới có khả năng tạo ra lợi nhuận, từ đó gắn bó lâu dài với mô hình.

Cùng với quy mô sản xuất, chúng tôi đặc biệt chú trọng liên kết tiêu thụ. Hiện toàn xã có 6 hợp tác xã, 7 doanh nghiệp và 139 hộ kinh doanh đang hoạt động. Xã tiếp tục vận động thành lập thêm các tổ chức sản xuất, kinh doanh để làm đầu mối kết nối người dân với thị trường.

Mục tiêu là giảm tình trạng người dân phải bán nhỏ lẻ, phụ thuộc vào thương lái và dễ bị ép giá. Đồng thời, xã tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng và trong tỉnh để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Đào tạo nghề phải gắn với việc làm

PV: Ngoài phát triển sản xuất tại chỗ, việc đào tạo nghề và tạo việc làm được xã thực hiện như thế nào để góp phần giảm nghèo?

Ông Phạm Văn Quynh: Hiện tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã đạt 66%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30,5%. Xã phối hợp với các trường nghề trong và ngoài tỉnh, đồng thời kết nối với doanh nghiệp để sau đào tạo người lao động có việc làm cụ thể.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã đã tạo việc làm mới cho 165 lao động, trong đó có 5 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đây cũng là một hướng quan trọng để người dân có thêm nguồn thu nhập ngoài sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với những lao động trẻ.

"Đòn bẩy" chỉ phát huy khi người dân chủ động vươn lên

PV: Thời gian tới, xã Khao Mang xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để nguồn lực các Chương trình MTQG thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, thưa ông?

Ông Phạm Văn Quynh: Bên cạnh đó, tăng cường quản lý nhà nước trong thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo. Các cơ quan, ban, ngành theo chức năng được giao phải thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, kịp thời phát hiện và khắc phục những thiếu sót.

Xã cũng tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua đó nâng cao kỹ năng nghề, tạo việc làm và tăng thu nhập.

Chúng tôi xác định rất rõ, nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia là "đòn bẩy" quan trọng, nhưng "đòn bẩy" chỉ phát huy hiệu quả khi có điểm tựa vững chắc. Điểm tựa đó là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chủ động vươn lên của người dân và sự đồng hành về cơ chế, chính sách của cấp trên.

Đảng ủy, chính quyền xã Khao Mang sẽ tiếp tục nỗ lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Đề nghị tháo gỡ vướng mắc về vốn và hạ tầng

PV: Vậy từ thực tiễn triển khai ở cơ sở, xã Khao Mang có những kiến nghị gì để các Chương trình MTQG tiếp tục phát huy hiệu quả, thưa ông?

Ông Phạm Văn Quynh: Đề nghị Trung ương và tỉnh đơn giản hóa thủ tục hành chính trong phê duyệt và giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cùng với đó, Trung ương cần sớm giao đủ nguồn vốn trung hạn và hằng năm; có chính sách tín dụng ưu đãi, mở rộng hạn mức và đối tượng vay vốn phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng cao.

Khi người dân có thêm nguồn vốn, họ sẽ có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư chuồng trại, con giống và từng bước hình thành các mô hình hàng hóa.

Đối với tỉnh, chúng tôi kiến nghị tiếp tục quan tâm đầu tư các công trình nước sinh hoạt tập trung; các dự án di dân, tái định cư phòng chống sạt lở; điện lưới quốc gia và hạ tầng công nghệ thông tin.

Đây đều là những điều kiện thiết yếu để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất và thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Giảm nghèo ở Khao Mang không chỉ là giảm một con số về tỷ lệ hộ nghèo, mà quan trọng hơn là giúp người dân có sinh kế, có việc làm, có thu nhập và có khả năng tự đứng vững. Khi người dân chủ động vươn lên, nguồn lực của Nhà nước mới thực sự trở thành "đòn bẩy" cho phát triển bền vững.