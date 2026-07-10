Bí thư Đảng ủy xã giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Sơn La

Sơn La công bố quyết định về công tác cán bộ

Ngày 10/7, tại Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị, có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; Dương Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 403-QĐ/TU, ngày 7/7/2026 về điều động đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Muổi Nọi, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Muổi Nọi, nhiệm kỳ 2025-2030; nhận công tác tại Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 10/7/2026.

Ông Lò Minh Hùng trao quyết định chúc mừng ông Huỳnh Minh Tuấn. Ảnh: Nguyễn Thư

Ông Huỳnh Minh Tuấn sinh ngày 10/4/1977, dân tộc Kinh, quê quán xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk; có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế và trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông Huỳnh Minh Tuấn đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng ở các cơ quan, đơn vị của tỉnh như: Phó Trưởng ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La các huyện Sốp Cộp, Quỳnh Nhai (cũ); Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ III, Ủy viên, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Bí thư Đảng ủy xã Muổi Nọi.

Ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh. Ảnh: Nguyễn Thư

Với hơn 25 năm công tác, ông Huỳnh Minh Tuấn được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cao cùng kinh nghiệm thực tiễn phong phú qua nhiều lĩnh vực và cương vị công tác khác nhau.

Trên mỗi vị trí đảm nhiệm, ông Huỳnh Minh Tuấn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, chủ động, sáng tạo trong công việc, cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.



Phát biểu tại hội nghị, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La chúc mừng ông Huỳnh Minh Tuấn đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, giao trọng trách mới.

Đồng thời, đề nghị đồng chí tiếp tục cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Một số hình ảnh tại lễ công bố