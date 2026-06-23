Bí thư Đảng ủy xã được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh
23/06/2026 07:37 GMT +7
Ông Nguyễn Đức Thiện, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La.
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La
Ngày 22/6/2026, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.
Dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện Đảng ủy xã Chiềng Khương cùng tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La.
Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 20/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc tiếp nhận ông Nguyễn Đức Thiện, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khương đến nhận công tác tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La; đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 20/6/2026.
Trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Đức Thiện, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ghi nhận quá trình công tác, những đóng góp của ông Thiện trên các cương vị công tác trước đây.
Đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Đức Thiện sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể lãnh đạo Trung tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi để ông Nguyễn Đức Thiện sớm tiếp cận công việc, phát huy sở trường và năng lực chuyên môn.
Đồng thời, Trung tâm cần chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá du lịch và hỗ trợ tiêu thụ nông sản; góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Thiện cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ không ngừng học hỏi, nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể đơn vị xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Sơn La trong giai đoạn mới.
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