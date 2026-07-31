Bí thư Đảng ủy xã Bum Tở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
31/07/2026 11:31 GMT +7
Tại Kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI đã kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Lý Công Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bum Tở được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu tuyệt đối 49/49, đạt 100%.
Sáng 31/7, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, gồm bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Kỳ họp diễn ra dưới sự chủ trì của ông Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Lý Công Hậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bum Tở, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Kết quả, ông Lý Công Hậu được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu tuyệt đối 49/49, đạt tỷ lệ 100%.
Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hoàng Minh Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu.
Kết quả bỏ phiếu, ông Hoàng Minh Hải nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của các đại biểu với 49/49 phiếu, trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lý Công Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, bày tỏ trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh.
Tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể HĐND tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh và bổ sung thành viên Ủy viên UBND tỉnh góp phần hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Lai Châu trong giai đoạn mới.
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