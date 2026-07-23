Bí thư Đảng ủy Muổi Nọi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Theo đó, Đoàn công tác đã đến thăm các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các bản Thán Sàng, Muổi Nọi, Đông Hưng, Bon và Lẩy.

Tại mỗi gia đình, bà Cầm Thị Huyền Trang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Muổi Nọi đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, tình hình phát triển kinh tế của các gia đình; đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng vì những cống hiến, hy sinh to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Bà Cầm Thị Huyền Trang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Muổi Nọi và đoàn công tác xã Muổi Nọi thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các bản Thán Sàng, Muổi Nọi, Đông Hưng, Bon và Lẩy nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Quỳnh Liên.

Bí thư Đảng ủy xã Muổi Nọi khẳng định: "Những đóng góp của các thế hệ cha anh đã làm nên nền độc lập, tự do của dân tộc và là nền tảng để quê hương ngày càng phát triển. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Muổi Nọi luôn ghi nhớ công lao to lớn ấy, đồng thời sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách".

Bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, các gia đình chính sách cảm ơn những tình cảm, sự động viên kịp thời của các cấp lãnh đạo. Đây không chỉ là nguồn động viên về vật chất mà còn là sự khích lệ lớn về tinh thần, giúp các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Đảng ủy xã Muổi Nọi thăm hỏi sức khỏe, trao tặng quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh Sơn La cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Quỳnh Liên.

Dịp này, toàn xã Muổi Nọi có 59 người có công, thân nhân liệt sĩ và thân nhân thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng được nhận quà của Chủ tịch nước; 65 người có công, thân nhân liệt sĩ và thân nhân thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng được nhận quà tri ân của UBND tỉnh Sơn La. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách dành cho người có công, xã Muổi Nọi luôn quan tâm triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, tết; vận động các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng chung tay chăm lo đời sống gia đình chính sách. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Đồng thời, khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chăm lo người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp và tiếp thêm động lực để các gia đình chính sách tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.