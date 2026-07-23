Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt thùy tuyến giáp qua đường miệng

Sơn La đánh dấu bước tiến mới trong điều trị bệnh lý tuyến giáp

Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đưa các kỹ thuật chuyên sâu đến gần người dân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tiếp tục ghi dấu ấn khi triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt thùy tuyến giáp qua đường miệng trong điều trị bướu giáp.

Đây là kỹ thuật hiện đại được Khoa Ung bướu tiếp nhận chuyển giao từ các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Việc thực hiện thành công ca mổ đầu tiên không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ tuyến tỉnh mà còn giúp người bệnh được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại địa phương.

Bệnh nhân Q., 42 tuổi, trú tại xã Mường Chanh (tỉnh Sơn La), nhập viện trong tình trạng nuốt vướng và đau vùng cổ. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết đã phát hiện khối u vùng cổ từ trước nhưng chưa điều trị. Thời gian gần đây, khối u có dấu hiệu tăng kích thước, kèm theo nhiều triệu chứng bất thường nên đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La thăm khám.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La thực hiện kỹ thuật nội soi cắt thùy tuyến giáp qua đường. Ảnh: Mai Hiệp

Kết quả siêu âm cho thấy thùy giáp phải tăng kích thước, trong nhu mô có nang kích thước 21 x 20 mm, được phân loại TIRADS 2. Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bướu giáp và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt thùy tuyến giáp qua đường miệng.

Ca phẫu thuật do ThS.BS.CKII Nguyễn Quốc Việt, Trưởng khoa Ung bướu cùng ê-kíp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Bằng kỹ thuật nội soi qua đường tiền đình miệng, ê-kíp phẫu thuật đã cắt thùy phải tuyến giáp, lấy trọn bệnh phẩm và xử trí các tổn thương liên quan. Ca mổ diễn ra thuận lợi, người bệnh hồi phục tốt, sức khỏe ổn định và dự kiến sẽ sớm được xuất viện.



Theo ThS.BS.CKII Nguyễn Quốc Việt, phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng là phương pháp điều trị tiên tiến với nhiều ưu điểm nổi bật như ít xâm lấn, giảm đau sau mổ, hạn chế biến chứng và đặc biệt có tính thẩm mỹ cao do không để lại sẹo ở vùng cổ.

Việc làm chủ kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp qua đường miệng góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và giảm chuyển tuyến cho người dân Sơn La. Ảnh: Mai Hiệp

Phương pháp này phù hợp trong điều trị nhiều trường hợp bệnh lý tuyến giáp lành tính và một số trường hợp khác theo chỉ định chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm để phát hiện sớm các bệnh lý tuyến giáp. Khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường như khối u vùng cổ, nuốt vướng, khàn giọng, đau cổ, mệt mỏi kéo dài hoặc ho dai dẳng không rõ nguyên nhân, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Việc triển khai thành công kỹ thuật mổ nội soi cắt thùy tuyến giáp qua đường miệng là minh chứng cho sự phát triển không ngừng về trình độ chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La trong việc làm chủ các kỹ thuật cao. Thành công này không chỉ giúp người dân trong tỉnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương mà còn giảm đáng kể chi phí điều trị, thời gian đi lại, hạn chế tình trạng chuyển tuyến và góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiếp nhận, làm chủ và ứng dụng nhiều kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận.