Bất ngờ 2 loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, số 1 ở quê thường bị bỏ quên

Quả khế - "vị thuốc dân gian" giàu giá trị cho sức khỏe

Không chỉ là loại trái cây quen thuộc trong vườn nhà Việt Nam, quả khế từ lâu đã được biết đến như một vị thuốc dân gian trong Đông y với nhiều công dụng đáng chú ý đối với sức khỏe. Dù không đắt đỏ hay xa lạ, khế lại chứa đựng nguồn dinh dưỡng phong phú và đa dạng lợi ích cho cơ thể.

Trong Đông y, khế còn gọi là ngũ liễm tử, có vị chua ngọt, tính bình (khi tươi hơi mát, khi chín ôn). Loại quả này có tác dụng sinh tân dịch, giải khát, lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ điều hòa cơ thể. Không chỉ quả, mà lá, rễ và thân cây khế cũng được sử dụng trong một số bài thuốc dân gian, đặc biệt trong hỗ trợ giảm triệu chứng dị ứng và các vấn đề ngoài da.

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Giá trị dinh dưỡng dồi dào

Quả khế chứa nhiều vitamin thiết yếu như vitamin C, vitamin nhóm B cùng các axit hữu cơ và khoáng chất quan trọng. Những dưỡng chất này giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, đồng thời góp phần cải thiện sức khỏe làn da và mái tóc.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Nhờ chứa riboflavin (vitamin B2), axit folic và chất xơ, khế giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn, giảm cảm giác đầy bụng và cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Tốt cho tim mạch

Khế giàu kali và natri - những chất điện giải quan trọng giúp duy trì huyết áp ổn định và hỗ trợ chức năng tim mạch. Ngoài ra, chất xơ trong khế còn góp phần giảm hấp thu cholesterol xấu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim.

Hỗ trợ hô hấp và giải độc cơ thể

Một số nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa và chống viêm trong khế có thể góp phần cải thiện sức khỏe hệ hô hấp, hỗ trợ người gặp vấn đề như viêm phế quản hay bệnh phổi mạn tính. Đồng thời, đặc tính lợi tiểu tự nhiên giúp cơ thể đào thải độc tố, hỗ trợ chức năng gan và thận hoạt động hiệu quả hơn.

Cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng

Khế chứa magie - khoáng chất có vai trò quan trọng trong việc điều hòa hệ thần kinh. Magie giúp kích hoạt chất dẫn truyền thần kinh GABA, từ đó hỗ trợ thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Giàu chất xơ tốt cho đường ruột

Cả chất xơ hòa tan và không hòa tan trong khế đều có lợi cho hệ tiêu hóa: giúp nhuận tràng tự nhiên, giảm táo bón và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Đồng thời, chất xơ còn góp phần giảm hấp thu cholesterol, tốt cho tim mạch và kiểm soát cân nặng.

Quả sung - nguồn dinh dưỡng tự nhiên giàu canxi

Quả sung, đặc biệt là sung khô, chứa hàm lượng canxi cao, hỗ trợ tốt cho xương và răng. Đây là lựa chọn phù hợp cho người không dung nạp lactose hoặc muốn bổ sung canxi từ thực vật.

Ngoài canxi, quả sung còn giàu chất xơ, kali, magie và polyphenol những hợp chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ cơ thể trước các bệnh mạn tính.

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Hỗ trợ xương khớp và tiêu hóa

Canxi trong sung giúp giảm nguy cơ loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi. Đồng thời, chất xơ hỗ trợ nhu động ruột, giảm táo bón và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.

Tốt cho tim mạch và phòng bệnh mạn tính

Các hợp chất polyphenol trong quả sung giúp giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường hay bệnh thoái hóa thần kinh.

Hỗ trợ làm đẹp da

Quả sung còn được đánh giá cao trong việc chăm sóc da nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào. Các dưỡng chất này giúp giảm nếp nhăn, tăng độ đàn hồi, làm sáng da và hạn chế các dấu hiệu lão hóa sớm.

Dù là khế hay sung, đây đều là những loại trái cây dân dã, dễ tìm nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc bổ sung đa dạng các loại quả tự nhiên trong chế độ ăn hằng ngày không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn góp phần phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Khế và sung là hai loại quả khá quen thuộc ở Việt Nam và thường được xem là ít "ngậm" thuốc trừ sâu hơn so với nhiều loại trái cây khác. Nguyên nhân là vì cây khế có sức đề kháng tốt, ít bị sâu bệnh, lại thường được trồng trong vườn nhà nên ít phải phun thuốc hóa học. Tương tự, cây sung cũng là loại cây dân dã, có sức sống mạnh, ít sâu hại và thường mọc tự nhiên hoặc trồng lâu năm trong vườn, nên việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thường không nhiều. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là hoàn toàn không có thuốc trừ sâu, vì vậy vẫn cần rửa sạch trước khi ăn để đảm bảo an toàn.

Có thể thấy, không phải loại trái cây nào đắt tiền hay đẹp mắt mới an toàn cho sức khỏe. Những loại quả dân dã trên ít "ngậm" thuốc trừ sâu lại thường mang đến sự yên tâm hơn khi sử dụng hằng ngày. Vì vậy, lựa chọn thực phẩm thông minh sẽ giúp gia đình bạn vừa ngon miệng vừa an toàn hơn mỗi ngày.