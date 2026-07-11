Bảo Thắng tạo dư địa phát triển từ bộ máy tinh gọn sau sáp nhập thôn, bản

Bắt nhịp bộ máy mới từ cơ sở

Những ngày đầu tháng 7, không khí tại các thôn trên địa bàn xã Bảo Thắng trở nên khẩn trương hơn thường lệ. Tại các nhà văn hóa, trụ sở thôn, nhiều hội nghị công bố quyết định thành lập chi bộ, chỉ định cấp ủy, bí thư chi bộ, trưởng thôn sau sắp xếp được tổ chức đồng loạt. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu thời điểm bộ máy cơ sở chính thức vận hành theo mô hình mới.

Để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt, Đảng ủy và UBND xã Bảo Thắng đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống từng địa bàn trao quyết định, giao nhiệm vụ và nắm bắt tình hình thực tế. Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND và UBND xã trực tiếp chủ trì các hội nghị theo địa bàn được phân công.

Lãnh đạo xã Bảo Thắng trao quyết định thành lập chi bộ và chỉ định cấp ủy, trưởng thôn sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Thanh Nga.

Sau sắp xếp, diện mạo hành chính của xã có sự thay đổi căn bản. Từ 49 thôn trước đây, Bảo Thắng còn 23 thôn với quy mô lớn hơn về diện tích, dân số và tổ chức Đảng. Việc sắp xếp không đơn thuần là điều chỉnh địa giới hay giảm đầu mối quản lý, mà hướng tới mục tiêu tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành và tạo không gian phát triển phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.



Hội nghị công bố quyết định kiện toàn tổ chức được tổ chức đồng loạt tại các thôn, bảo đảm bộ máy mới sớm đi vào hoạt động. Ảnh: Thanh Nga.

Ở cụm thôn Phú Long và Phú Thành, Ban Chi ủy khóa I cũng chính thức ra mắt. Bà Ngô Thị Mừng, Bí thư Chi bộ thôn Phú Long cho biết: "Việc kiện toàn tổ chức sau sắp xếp không chỉ nâng cao hiệu quả lãnh đạo mà còn góp phần gắn kết nhân dân giữa các khu dân cư, tạo sự đồng thuận để xây dựng cộng đồng đoàn kết, thống nhất".

Tại các thôn Phố Lu và Tân Thành, bộ máy mới cũng nhanh chóng ổn định, bảo đảm hoạt động quản lý ở cơ sở không bị gián đoạn.

Tinh gọn bộ máy để tạo dư địa phát triển

Sau sắp xếp, nhiều thôn có quy mô lớn hơn đáng kể. Tiêu biểu như thôn Cường Thịnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba thôn cũ, với hơn 600 hộ dân và trên 2.000 nhân khẩu.

Quy mô dân cư lớn hơn đồng nghĩa với yêu cầu quản trị cũng cao hơn. Khối lượng công việc tăng lên đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải nhanh chóng thích ứng, đổi mới phương thức điều hành, nâng cao năng lực quản lý và phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân. Đây vừa là áp lực, vừa là cơ hội để đội ngũ cán bộ cơ sở khẳng định năng lực trong giai đoạn vận hành bộ máy mới.

Việc kiện toàn tổ chức sau sắp xếp được kỳ vọng tạo dư địa phát triển, nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Ảnh: Thanh Nga.

Cùng với việc thành lập các thôn mới, một số địa bàn như thôn Lượt được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất diện tích và dân số; các thôn Khe Dùng và Tân Thắng được giữ nguyên hiện trạng. Đối với các thôn Đo Ngoài, Mom Đào, Hải Niên và Khe Mụ, nhiệm kỳ chi bộ được điều chỉnh kéo dài lên 5 năm nhằm bảo đảm sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Việc giảm hơn một nửa số đầu mối quản lý không chỉ góp phần tinh gọn tổ chức, tiết kiệm ngân sách dành cho đội ngũ hoạt động không chuyên trách mà còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực cho phát triển. Khi quy mô thôn được mở rộng, việc đầu tư hạ tầng, triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và thực hiện chuyển đổi số sẽ có nhiều thuận lợi hơn.

Để bộ máy mới sớm vận hành ổn định, cấp ủy, chính quyền xã Bảo Thắng yêu cầu các chi bộ và trưởng thôn khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm"; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy đã hoàn thành, nhưng chặng đường phía trước mới là phép thử đối với hiệu quả của mô hình quản trị mới. Với nền tảng tổ chức đã được kiện toàn, đội ngũ cán bộ đã được giao nhiệm vụ và sự đồng thuận của nhân dân, Bảo Thắng đang từng bước đưa bộ máy cơ sở vào guồng hoạt động, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.