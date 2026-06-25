Bảo Thắng tạo đồng thuận cao trong sắp xếp, sáp nhập thôn, bản

Lấy sự đồng thuận của nhân dân làm nền tảng

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy, xã Bảo Thắng đang tích cực triển khai phương án sáp nhập các thôn chưa bảo đảm tiêu chí về quy mô dân số và diện tích. Theo dự thảo phương án, toàn xã sẽ giảm từ 49 thôn xuống còn 23 thôn, tương đương giảm 26 thôn.

Cụ thể, khu vực xã Sơn Hà cũ được sắp xếp từ 10 thôn xuống còn 5 thôn; khu vực xã Sơn Hải cũ từ 7 thôn xuống còn 4 thôn; khu vực thị trấn Phố Lu cũ từ 16 thôn xuống còn 6 thôn; khu vực xã Thái Niên cũ từ 16 thôn xuống còn 9 thôn.

Song song với việc sắp xếp địa giới, địa phương cũng xây dựng phương án bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn nhằm bảo đảm bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, giúp người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa và lợi ích của việc sáp nhập.

Xã Bảo Thắng tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, sáp nhập thôn trên địa bàn. Ảnh: Thanh Nga.

Ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng cho biết: “Việc giảm từ 49 thôn xuống còn 23 thôn là nhiệm vụ lớn, tác động trực tiếp đến đời sống và tâm tư của người dân. Vì vậy, ngay từ đầu, xã xác định công tác tuyên truyền, vận động và tạo sự đồng thuận là yếu tố then chốt. Chúng tôi tổ chức nhiều cuộc họp, lắng nghe ý kiến nhân dân để xây dựng phương án phù hợp nhất với thực tế từng địa bàn.

Mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ là tinh gọn đầu mối quản lý mà còn nhằm tập trung nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng các dịch vụ công và thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, địa phương sẽ ưu tiên nguồn lực nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa thôn và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục chuyển đổi giấy tờ liên quan một cách thuận lợi, nhanh chóng”.

Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, bản ở Bảo Thắng được kỳ vọng sẽ giúp tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và đầu tư hạ tầng. Ảnh: Thanh Nga.

Nhờ sự chủ động, công khai và minh bạch trong quá trình triển khai, những băn khoăn ban đầu của người dân từng bước được giải tỏa. Nhiều người dân nhận thấy những lợi ích thiết thực từ chủ trương này và bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ.

Bà Trịnh Thị Thoa, người dân thôn Tân Thắng (khu vực xã Thái Niên cũ), chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng lo khi thôn mới có quy mô lớn hơn, khoảng cách đi lại có thể xa hơn và việc chuyển đổi giấy tờ sẽ phát sinh nhiều thủ tục.

Tuy nhiên, được cán bộ xã giải thích cụ thể và cam kết hỗ trợ thực hiện miễn phí nên tôi rất yên tâm. Khi thôn đông dân hơn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng sẽ sôi nổi hơn, tạo thêm động lực để bà con cùng nhau phát triển kinh tế”.

Kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới

Không chỉ đồng thuận, nhiều người dân còn đặt nhiều kỳ vọng vào những thay đổi tích cực sau khi các thôn được sáp nhập.

Anh Nguyễn Văn Thể, người dân thôn Lượt (khu vực xã Thái Niên cũ) cho rằng, trước đây nhiều thôn có quy mô nhỏ, dân số ít nên việc huy động nguồn lực để xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng gặp không ít khó khăn. Khi sáp nhập, quy mô dân cư lớn hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tập hợp sức dân, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

“Chúng tôi kỳ vọng bộ máy quản lý thôn mới sẽ hoạt động hiệu quả hơn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống”, anh Thể chia sẻ.

Cùng chung niềm tin ấy, ông Phạm Công Thực, người dân thôn Tả Hà 2 (khu vực xã Sơn Hà cũ) mong muốn sau khi bộ máy mới được kiện toàn, các cấp chính quyền sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhất là hệ thống nhà văn hóa thôn, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Người dân Bảo Thắng tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ sự đồng tình với chủ trương tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại các thôn trên địa bàn xã. Ảnh: Thanh Nga.

“Người dân hoàn toàn ủng hộ chủ trương sáp nhập. Chúng tôi mong hạ tầng thiết yếu sớm được đầu tư đồng bộ để các thôn mới phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con”, ông Thực nói.

Từ thực tiễn triển khai tại Bảo Thắng cho thấy, khi chủ trương đúng đắn được thực hiện trên cơ sở công khai, minh bạch và tôn trọng ý kiến nhân dân sẽ tạo nên sự đồng thuận rộng rãi trong cộng đồng.

Việc sắp xếp, sáp nhập từ 49 thôn xuống còn 23 thôn không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy mà còn là bước đi quan trọng nhằm tái cấu trúc không gian phát triển, tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng quản lý ở cơ sở và tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tới.