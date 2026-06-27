Bảo Thắng quyết tâm bứt phá tăng trưởng hai con số, khơi thông mọi nguồn lực phát triển

Bà Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy xã; ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và ông Nguyễn Trung Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bảo Thắng lần thứ 6. Ảnh: Thanh Nga.

Điểm mới nổi bật của hội nghị là việc ứng dụng đồng bộ chuyển đổi số trong công tác điều hành. Toàn bộ tài liệu, báo cáo được số hóa và tích hợp trên phần mềm quản lý cuộc họp, thay thế hoàn toàn tài liệu giấy. Các đại biểu đồng thời được quán triệt nhiều văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy Lào Cai, đặc biệt là Quy định số 48 về đánh giá cán bộ gắn với phương pháp đo lường KPI, góp phần nâng cao chất lượng quản trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, xã Bảo Thắng vẫn duy trì đà phát triển tích cực với 8/18 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kịch bản tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 104 tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 79%; 80% trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,74%.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng chủ trì hội nghị, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Thanh Nga.

Cùng với đó, công tác tổ chức bầu cử được triển khai đúng quy định, phương án sắp xếp thôn nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo nền tảng thuận lợi để địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ hai chỉ tiêu chưa đạt tiến độ gồm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và giải ngân vốn đầu tư công, hiện mới đạt khoảng 25% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm như Khu đô thị Làng Chưng, Khu dân cư Ba Đình, Khu đô thị Phú Long giai đoạn 2, cùng với sự phục hồi chậm của thị trường bất động sản.

Các đại biểu tập trung đóng góp nhiều ý kiến đối với Dự thảo Đề án sắp xếp chi bộ thôn và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thanh Nga.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tập trung đóng góp nhiều ý kiến đối với Dự thảo Đề án sắp xếp chi bộ thôn và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiều ý kiến đề nghị rà soát kỹ số lượng chi bộ, bổ sung chi bộ Khe Mụ nhằm bảo đảm thống nhất tổng số 49 chi bộ thôn trên địa bàn; đồng thời chuẩn hóa thể thức văn bản, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đối với công tác nhân sự, hội nghị thống nhất quan điểm ưu tiên lựa chọn những cán bộ đang đảm nhiệm các chức danh chủ chốt ở thôn như Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để bảo đảm tính kế thừa, ổn định và nâng cao hiệu quả lãnh đạo ở cơ sở.

Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, như rà soát quỹ đất xen kẹt để tăng nguồn thu từ đất; khẩn trương sửa chữa cơ sở vật chất Trường Tiểu học Phố Lu sau khi di dời nhằm bảo đảm đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trước năm học mới; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai thí điểm mô hình "Thôn số" tại thôn Phú Thành sau khi hoàn thành việc sắp xếp địa giới hành chính.

Bà Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà toàn hệ thống chính trị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng.

Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thắng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai quyết liệt 14 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ theo phương pháp KPI; tăng cường phối hợp giữa các ngành để tháo gỡ khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; hoàn thiện Đề án sắp xếp chi bộ thôn và phương án nhân sự bảo đảm đúng quy định, tạo sự ổn định lâu dài; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bảo Thắng lần thứ 6 với tỷ lệ tán thành 100%, thể hiện quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026. Ảnh: Thanh Nga.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bảo Thắng lần thứ 6 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

Đây là cơ sở quan trọng để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi thông mọi nguồn lực, tạo động lực mới, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xây dựng Bảo Thắng phát triển nhanh, bền vững trong năm 2026.