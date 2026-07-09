Bảo Thắng: Nâng cao năng lực quản lý, sản xuất quế hữu cơ cho các tổ hợp tác

Lớp tập huấn chuyên sâu dành cho ban quản lý các tổ sản xuất quế hữu cơ được tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Cốc Sâm 2, xã Xuân Quang.

Lớp tập huấn thu hút các tổ trưởng, tổ phó các tổ sản xuất quế hữu cơ đến từ các xã Bảo Thắng, Xuân Quang và Phong Hải tham gia. Ảnh: Thanh Nga.

Tham gia lớp tập huấn có các tổ trưởng, tổ phó của các tổ sản xuất quế hữu cơ đến từ ba xã Bảo Thắng, Xuân Quang và Phong Hải. Riêng xã Bảo Thắng có 11 thành viên nòng cốt thuộc 5 tổ sản xuất tại các thôn Khe Dùng, Lượt, Tân Thắng, Đo Ngoài và Quyết Tâm.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng thiết thực phục vụ hoạt động quản lý, tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại.

Nội dung chương trình tập trung vào nâng cao năng lực quản lý tổ sản xuất, kỹ năng số cơ bản, ứng dụng công nghệ số trong quy trình sản xuất, chế biến quế; đồng thời hướng dẫn phương pháp điều hành, thúc đẩy hoạt động nhóm, giúp ban quản lý các tổ hợp tác nâng cao hiệu quả phối hợp, tăng cường tính liên kết trong sản xuất.

Chương trình tập huấn góp phần nâng cao năng lực quản lý, thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu quế hữu cơ bền vững trên địa bàn xã Bảo Thắng. Ảnh: Thanh Nga.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên từng bước tiếp cận quy trình sản xuất quế theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế, nâng cao năng lực quản lý chuỗi giá trị và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần chuẩn hóa quy trình sản xuất quế hữu cơ, nâng cao chất lượng và giá trị thương hiệu quế địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập và từng bước xây dựng vùng nguyên liệu quế hữu cơ đáp ứng yêu cầu của thị trường.