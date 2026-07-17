Bảo Thắng hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa Mùa đúng khung thời vụ

Những ngày giữa tháng 7, trên khắp các cánh đồng của xã Bảo Thắng không khí lao động diễn ra khẩn trương. Sau khi hoàn thành gieo cấy, nông dân nhanh chóng chuyển sang chăm sóc, bón thúc và điều tiết nước, tạo điều kiện để lúa bén rễ, sinh trưởng thuận lợi ngay từ đầu vụ.

Xác định sản xuất nông nghiệp là nền tảng phát triển kinh tế nông thôn, ngay từ đầu vụ Mùa năm 2026, Đảng ủy, UBND xã Bảo Thắng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc chuẩn bị giống, vật tư, nguồn nước và huy động nhân lực xuống đồng. Với phương châm "cấy hết diện tích trong khung thời vụ tốt nhất", đến nay toàn xã đã hoàn thành gieo cấy hơn 354 ha lúa Mùa, đạt 100% kế hoạch trước ngày 15/7.



Theo ông Đỗ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng, ngay từ đầu vụ, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và ban quản lý các thôn bám sát đồng ruộng, đôn đốc bà con khẩn trương làm đất, chuẩn bị mạ và gieo cấy đúng tiến độ. Việc hoàn thành 100% diện tích lúa Mùa trước ngày 15/7 là kết quả rất đáng ghi nhận, tạo tiền đề quan trọng cho năng suất và sản lượng cuối vụ.

"Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với cán bộ khuyến nông hướng dẫn người dân chăm sóc lúa, điều tiết nước hợp lý và chủ động phòng, chống sâu bệnh nhằm phấn đấu giành thắng lợi toàn diện trong sản xuất vụ Mùa", Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng chia sẻ.

Nhờ chủ động nguồn giống, vật tư và nước tưới, xã Bảo Thắng đã hoàn thành gieo cấy hơn 354 ha lúa Mùa, tạo tiền đề cho một vụ sản xuất thắng lợi. Ảnh: Thanh Nga.

Để bảo đảm tiến độ gieo cấy, các thôn trên địa bàn đã phát huy hiệu quả tinh thần đoàn kết, tổ chức đổi công, hỗ trợ nhau trong sản xuất. Công tác điều tiết nước tưới, chuẩn bị mạ và phân bón được triển khai đồng bộ, giúp việc xuống giống diễn ra thuận lợi.

Ông Đỗ Trường Thành, Trưởng thôn Đồng Tâm chia sẻ: "Ngay sau khi xã triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, thôn đã họp dân, phân công điều tiết nguồn nước đến từng cánh đồng, đồng thời vận động các hộ đổi công, hỗ trợ nhau gieo cấy cuốn chiếu. Nhờ chuẩn bị đầy đủ vật tư, giống và mạ từ sớm nên toàn bộ diện tích của thôn đã được gieo cấy đúng lịch, không có diện tích bỏ hoang hoặc chậm thời vụ".

Gia đình chị Đặng Thị Phượng là một trong những hộ hoàn thành gieo cấy sớm. Năm nay, gia đình chị cấy hơn 2 sào lúa Mùa, sử dụng các giống Thiên ưu 8 và RT7 - những giống có thời gian sinh trưởng ngắn, chất lượng gạo tốt và khả năng chống chịu sâu bệnh khá.

"Nhờ đầu vụ có mưa, nguồn nước thuận lợi và được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật nên gia đình hoàn thành gieo cấy đúng kế hoạch. Hiện lúa đã bén rễ, xanh tốt, gia đình cũng đã bón thúc lần một và đang tập trung điều tiết nước, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sâu bệnh kịp thời", chị Phượng chia sẻ.

Những cánh đồng lúa Mùa xanh mướt sau gieo cấy là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương và tinh thần lao động khẩn trương của bà con nông dân. Ảnh: Thanh Nga.

Sau khi hoàn thành gieo cấy, trọng tâm sản xuất của địa phương được chuyển sang chăm sóc lúa mới cấy. Theo dự báo, thời tiết thời gian tới có nắng nóng xen kẽ các đợt mưa, thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều đối tượng sâu bệnh.

Bà Phạm Thị Thu Hà, khuyến nông viên Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp xã Bảo Thắng cho biết, việc hoàn thành gieo cấy đúng khung thời vụ trước ngày 15/7 là yếu tố quan trọng giúp cây lúa sinh trưởng khỏe, hạn chế ảnh hưởng của thiên tai và sâu bệnh vào cuối vụ.

Theo bà Hà, ngành chuyên môn đang hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa ngay từ giai đoạn đầu bằng các biện pháp kỹ thuật đồng bộ như duy trì mực nước từ 2-3cm trên ruộng, bón thúc lần một sau cấy từ 5-7 ngày với lượng phân cân đối, kết hợp bổ sung phân trung, vi lượng, làm cỏ sục bùn để kích thích bộ rễ phát triển.

Cùng với đó, người dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sự xuất hiện của ốc bươu vàng, sâu cuốn lá, bệnh nghẹt rễ và các đối tượng gây hại khác. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được thực hiện theo nguyên tắc "4 đúng", chỉ xử lý khi dịch hại đến ngưỡng nhằm bảo vệ môi trường và hệ sinh thái đồng ruộng.

Việc hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa Mùa đúng khung thời vụ không chỉ thể hiện sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất của chính quyền địa phương mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của người dân. Đây là nền tảng quan trọng để xã Bảo Thắng kỳ vọng một vụ Mùa 2026 đạt năng suất, chất lượng cao, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao thu nhập cho nông dân.