Bảo Thắng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất nấm, mở hướng phát triển kinh tế nông hộ

Ngày 10/7, tại Nhà văn hóa thôn Tân Thành, UBND xã Bảo Thắng phối hợp với Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Lào Cai tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch nấm ăn, nấm dược liệu cho 30 học viên là người dân trên địa bàn.

UBND xã Bảo Thắng phối hợp với Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Lào Cai tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch nấm ăn, nấm dược liệu cho 30 học viên là người dân trên địa bàn. Ảnh: Linh Ngân.

Hoạt động nhằm cập nhật kiến thức khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, giúp người dân tiếp cận các mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, đa dạng hóa sinh kế và tăng thu nhập cho các hộ dân.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được chuyên viên Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Lào Cai trực tiếp hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi trồng các loại nấm có giá trị kinh tế và dược liệu như nấm linh chi, nấm sò, nấm mộc nhĩ và nấm rơm.

Nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, bám sát điều kiện sản xuất thực tế. Học viên được tìm hiểu đặc tính sinh học của từng loại nấm; giá trị dinh dưỡng, dược liệu và tiềm năng tiêu thụ trên thị trường; yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và môi trường nuôi trồng. Đồng thời được hướng dẫn quy trình kỹ thuật từ lựa chọn nguyên liệu, xử lý giá thể, cấy giống, chăm sóc, thu hoạch đến bảo quản sau thu hoạch.

Bên cạnh đó, giảng viên cũng hướng dẫn học viên nhận biết các loại sâu bệnh thường gặp trong quá trình nuôi trồng nấm, phân tích nguyên nhân phát sinh và giới thiệu các biện pháp phòng, trừ theo hướng an toàn, hiệu quả, hạn chế sử dụng hóa chất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thông qua lớp tập huấn, người dân được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu, tạo nền tảng để từng bước ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Đây cũng là cơ sở để địa phương khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.