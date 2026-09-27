Bảo Thắng chủ động nâng kỹ năng cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cơ sở

Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Bảo Thắng.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Bảo Thắng. Ảnh: Linh Ngân.

Dự hội nghị có ông Lê Duy Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng; lãnh đạo, cán bộ Công an xã; lãnh đạo, báo cáo viên Phòng PC07, PC08, Công an tỉnh Lào Cai cùng khoảng 200 đại biểu là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bí thư chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn xã.

Chủ động phòng ngừa, xử lý từ cơ sở

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Duy Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng cho biết, trong điều kiện thời tiết diễn biến khó lường, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, sạt lở đất cùng các sự cố, tai nạn tại cơ sở luôn hiện hữu.

Vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng tại chỗ có ý nghĩa thiết thực, giúp nâng cao khả năng chủ động xử lý tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Ông Lê Duy Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Lãnh đạo UBND xã Bảo Thắng đề nghị lực lượng Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng ngừa.

Đồng thời, mỗi cán bộ, lực lượng tham gia cần vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn, nhất là khi xảy ra các tình huống khẩn cấp tại địa bàn dân cư.

Tại hội nghị, các báo cáo viên tập trung phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất và các sự cố thường gặp. Đại biểu được hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ, đánh giá tình huống, xác định mức độ nguy hiểm và lựa chọn phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho bản thân trước khi tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Các kỹ năng xử lý bước đầu khi xảy ra sự cố, tai nạn cũng được hướng dẫn cụ thể, từ tìm kiếm, hỗ trợ người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu đến đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đây là những kỹ năng có tính thực tiễn cao, đặc biệt đối với lực lượng thường xuyên có mặt tại thôn, bản và là những người có khả năng tiếp cận hiện trường sớm khi xảy ra sự cố.

Tăng khả năng ứng phó, cứu hộ tại chỗ

Một trong những nội dung được chú trọng tại hội nghị là kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy trong điều kiện thời tiết bất lợi. Các báo cáo viên lưu ý những nguy cơ thường gặp khi mưa lũ, ngập úng, sạt lở, sương mù, đường trơn trượt, đặc biệt tại các tuyến đường đèo, dốc.

Nội dung tuyên truyền được kết hợp linh hoạt giữa thuyết trình, hình ảnh, video và các tình huống thực tế, giúp đại biểu dễ hình dung diễn biến sự cố, nhận biết những nguy cơ có thể xảy ra và ghi nhớ các thao tác cần thiết khi tham gia hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ.

Hội nghị góp phần nâng cao khả năng ứng phó, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trên địa bàn xã Bảo Thắng. Ảnh: Linh Ngân.

Việc trang bị kỹ năng không chỉ nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống của lực lượng Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, mà còn góp phần nâng cao năng lực ứng phó của cả cộng đồng. Trong nhiều tình huống thiên tai, sự cố xảy ra bất ngờ, lực lượng tại chỗ chính là những người có điều kiện tiếp cận hiện trường, nắm bắt tình hình và tổ chức hỗ trợ ban đầu trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.

Thông qua hội nghị, nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ của lực lượng ở cơ sở trên địa bàn xã Bảo Thắng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống phát sinh ngay từ địa bàn dân cư. Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng ngừa, ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống thiên tai, sự cố, tai nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn cho người dân.