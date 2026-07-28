Bảo Thắng cất bốc hài cốt liệt sĩ từ nghĩa trang thôn Phố Lu về nghĩa trang Liệt sĩ xã
28/07/2026 13:00 GMT +7
Sáng 28/7, UBND xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Thành tại nghĩa trang Nhân dân thôn Phố Lu, đồng thời lấy mẫu ADN phục vụ công tác giám định, xác minh danh tính. Hoạt động được thực hiện trang nghiêm, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và quyết tâm của địa phương trong hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
Liệt sĩ Phạm Văn Thành sinh năm 1933, quê tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; nhập ngũ tháng 4/1954 và anh dũng hy sinh ngày 17/6/1956.
Trong quá trình cất bốc, các lực lượng chức năng thực hiện đầy đủ các nghi lễ, quy trình theo quy định, bảo đảm sự trang trọng và chu đáo.
Cùng với đó, lực lượng chuyên môn tiến hành lấy mẫu hài cốt để phục vụ công tác giám định ADN, xác minh danh tính liệt sĩ theo quy chuẩn chuyên môn.
Sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và hành chính, hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Thành được di chuyển về Nhà quàn Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 Bảo Thắng.
Tại đây, các đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị Lễ truy điệu và Lễ an táng, đưa liệt sĩ về an nghỉ tại nghĩa trang Liệt sĩ theo đúng nghi thức.
Việc cất bốc hài cốt và lấy mẫu ADN lần này là một trong những nội dung quan trọng của "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" mà địa phương đang triển khai.
Trước đó, xã Bảo Thắng đã tổ chức lấy mẫu ADN đối với 165 phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ xã, tạo cơ sở phục vụ công tác xác minh danh tính, góp phần sớm đưa tên tuổi các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.
Những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
Nông thôn Tây Bắc: Bảo Thắng trao 925 suất quà tri ân gia đình chính sách, người có công nhân dịp 27/7
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, thành lập các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Dịp này, toàn xã trao 925 suất quà, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Lào Cai thực hành lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Bảo Thắng
Ngày 30/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai tổ chức thực hành lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để phục vụ giám định ADN.