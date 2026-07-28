Bảo Thắng cất bốc hài cốt liệt sĩ từ nghĩa trang thôn Phố Lu về nghĩa trang Liệt sĩ xã

Liệt sĩ Phạm Văn Thành sinh năm 1933, quê tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; nhập ngũ tháng 4/1954 và anh dũng hy sinh ngày 17/6/1956.

Trong quá trình cất bốc, các lực lượng chức năng thực hiện đầy đủ các nghi lễ, quy trình theo quy định, bảo đảm sự trang trọng và chu đáo.

Cùng với đó, lực lượng chuyên môn tiến hành lấy mẫu hài cốt để phục vụ công tác giám định ADN, xác minh danh tính liệt sĩ theo quy chuẩn chuyên môn.

Lực lượng chuyên môn thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Thành phục vụ công tác giám định ADN, xác minh danh tính. Ảnh: Thanh Nga.

Sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và hành chính, hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Thành được di chuyển về Nhà quàn Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 Bảo Thắng.

Tại đây, các đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị Lễ truy điệu và Lễ an táng, đưa liệt sĩ về an nghỉ tại nghĩa trang Liệt sĩ theo đúng nghi thức.

Việc cất bốc hài cốt và lấy mẫu ADN lần này là một trong những nội dung quan trọng của "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" mà địa phương đang triển khai.

Hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Thành được di chuyển về Nhà quàn Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 Bảo Thắng để chuẩn bị Lễ truy điệu và an táng. Ảnh: Thanh Nga.

Trước đó, xã Bảo Thắng đã tổ chức lấy mẫu ADN đối với 165 phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ xã, tạo cơ sở phục vụ công tác xác minh danh tính, góp phần sớm đưa tên tuổi các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.