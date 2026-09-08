Trong phong thủy, bàn uống nước (bàn trà) được xem là trung tâm giao tiếp, nơi khí trường của cả gia đình hội tụ. Đây là vị trí tượng trưng cho sự tiếp đãi, hòa khí và dòng chảy tài lộc. Thế nhưng có nhiều gia đình vô ý đặt những vật đại kỵ lên bàn uống nước mà không hay biết, khiến vận may khó vào, thậm chí tiền tài đang có cũng tiêu tán.

1. Dao kéo, vật sắc nhọn – sinh sát khí, chém đứt tài lộc

Nhiều nhà có thói quen sử dụng dao kéo để cắt trái cây, khui đồ rồi tiện tay đặt luôn lên bàn uống nước. Điều này theo phong thủy là điều đại kỵ.

Vật sắc nhọn mang sát khí rất mạnh. Khi để trên bàn trà – nơi tụ khí – sát khí này phá vỡ dòng lưu thông của tài khí, “cắt đứt” may mắn, gây tranh cãi trong gia đình, khiến tiền của khó tụ.

Nếu cần dùng dao kéo trên bàn trà, tốt nhất là dùng xong phải cất ngay.

2. Rác, khăn giấy đã dùng – hút âm khí, làm nghẽn vận may

Khăn giấy đã dùng, vỏ bánh kẹo, rác lặt vặt… vô tình khiến bàn uống nước trở thành nơi tích tụ âm khí.

Âm khí tụ lâu ngày gây cảm giác nặng nề, trì trệ, tài lộc khó mà lưu thông. Gia đình dễ gặp cảnh tiền vào rồi tiền lại đi, làm bao nhiêu cũng không dư.

Giải pháp đơn giản: luôn giữ bàn trà sạch sẽ, thay khăn giấy – ly tách thường xuyên, tránh để đồ thừa lưu trên bàn.

Bàn uống nước đặt thứ này Lộc mấy cũng tan, Tiền tài đi sạch

3. Tro nhang, bật lửa hỏng – dễ gây hao tài, rối vía trong nhà

Một số người sau khi thắp hương xong tiện tay đặt bật lửa hoặc tro vụn lên bàn trà. Đây cũng là điều đại kỵ.

Tro nhang thuộc hành Hỏa – nhưng là Hỏa tàn – tượng trưng cho năng lượng cũ, yếu, tiêu hao. Đặt lên bàn uống nước làm sinh khí bị suy giảm, tài lộc trong nhà khó khởi sắc.

Bật lửa hỏng cũng mang ý nghĩa “không sinh khí được nữa”, khiến tài vận tắt ngấm.

4. Lọ hoa héo, cây khô – tượng trưng cho suy bại, hao tài

Bàn uống nước đặt hoa tươi thì rất tốt, giúp kích hoạt năng lượng dương và tăng cát khí.

Ngược lại, lọ hoa héo, nước đục, hoa rụng cánh lại là yếu tố tối kỵ.

Trong phong thủy, thực vật chết hoặc sắp chết mang năng lượng tiêu cực, dễ khiến công việc trục trặc, tiền bạc thất thoát, gia chủ mệt mỏi, buồn bực vô cớ.

Hoa cần được thay ngay khi héo, tránh để quá một ngày.

5. Gạt tàn thuốc đầy – thu hút âm khí, tài lộc chẳng còn

Nhiều nhà có gạt tàn đặt ngay giữa bàn trà. Nếu hút thuốc và không dọn, gạt tàn đầy tro lại mang ý nghĩa "ô trọc", ngăn chặn đường tài vận.

Ngoài việc ảnh hưởng sức khỏe, gạt tàn bẩn còn khiến cả không gian bị nặng khí, hỏa – khí – thổ xung đột, khiến tài lộc khó tụ.

Tốt nhất nên đặt gạt tàn ở vị trí riêng, không để giữa bàn tiếp khách.

6. Đặt hóa đơn, giấy nợ – vô tình “triệu gọi hao tài”

Một số người để hóa đơn tiền điện, nước hoặc giấy tờ vay nợ trên bàn uống nước vì tiện.

Nhưng trong phong thủy, giấy tờ liên quan đến tiền ra, nợ nần mang theo năng lượng hao tài. Đặt ngay nơi tụ khí chính khiến dòng tiền của gia đình dễ bị chảy ngược.

Giấy tờ liên quan đến tài chính nên để trong ngăn kéo hoặc khu vực quản lý riêng.

7. Đồ điện tử hỏng – vật chắn khí, kéo vận xui vào nhà

Điện thoại hỏng, remote không dùng, tai nghe đứt dây… nhiều khi để tạm rồi quên mất.

Các vật hỏng tượng trưng cho sự trì trệ, đứt gãy trong phong thủy. Để chúng ở bàn uống nước – nơi tiếp nhận khách và tài khí – khiến năng lượng tích cực bị cản trở, tài vận khó thông.

Hãy bỏ đi hoặc sửa ngay, tuyệt đối không để ở bàn trà.

8. Đặt quá nhiều đồ – tán khí, khiến tài lộc không tụ

Bàn uống nước nên gọn gàng. Đặt quá nhiều thứ làm khí bị phân tán, tài lộc đến rồi không tụ được.

Tốt nhất chỉ nên để:

– Ấm chén– Đĩa trái cây– Bình hoa tươi– Sách hoặc tạp chí gọn gàng

Giữ không gian thoáng sẽ giúp cát khí dễ lưu thông, tài vận vì thế mà ổn định hơn.

Bên cạnh những điều kiêng kỵ, bạn có thể đặt:

– Bình hoa tươi– Chậu cây nhỏ: trầu bà, lộc nhung, kim ngân mini– Đĩa trái cây tươi như táo, cam– Tách trà thơm

Những thứ này tạo sinh khí, giúp bàn trà vừa đẹp vừa mang năng lượng tốt.

Bàn uống nước là nơi tiếp khí – tụ khí – lan khí trong nhà. Chỉ cần để sai vài vật tưởng chừng nhỏ, tài vận cũng có thể bị ảnh hưởng. Giữ bàn sạch sẽ, gọn gàng và tránh những thứ đại kỵ sẽ giúp gia đình nhẹ vía, tâm thoải mái, tài lộc hanh thông.