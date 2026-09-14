Ban CHQS xã Muổi Nọi đồng hành cùng học sinh khó khăn

Ngày 14/9, Ban CHQS xã Muổi Nọi tổ chức trao kinh phí và quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu học Muổi Nọi. Đây là hoạt động cụ thể hóa mô hình “Đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn” do Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo triển khai.

Ban CHQS xã Muổi Nọi trao kinh phí và quà hỗ trợ em Lèo Bảo Anh, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Quỳnh Liên.

Theo đó, Ban CHQS xã Muổi Nọi nhận đỡ đầu em Lèo Bảo Anh (SN 2019), trú tại bản Thán Sàng, học sinh lớp 3A1, Trường Tiểu học Muổi Nọi. Em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt, học tập. Việc hỗ trợ được duy trì cho đến khi em hoàn thành chương trình THCS.

Nhân dịp đầu năm học mới, Ban CHQS xã đã trao tặng em Lèo Bảo Anh quần áo, giày dép, nhu yếu phẩm và tiền mặt, với tổng trị giá 1,6 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự nguyện đóng góp.

Sự hỗ trợ tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa thiết thực đối với một học sinh còn nhiều khó khăn. Khoản kinh phí được trao đều đặn hằng tháng sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, sinh hoạt, giúp em có thêm điều kiện đến trường và duy trì việc học.

Mô hình “Đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn” góp phần lan tỏa tình cảm quân dân ở cơ sở. Ảnh: Quỳnh Liên.

Mô hình “Đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn” không chỉ hướng tới hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lực lượng vũ trang với thế hệ trẻ, nhất là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Muổi Nọi góp phần tiếp thêm động lực để học sinh vượt qua khó khăn, yên tâm học tập, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân - dân. Qua đó, hình ảnh người quân nhân “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được lan tỏa bằng những hành động gần gũi, thiết thực, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trên địa bàn.