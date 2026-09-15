Bà Thào Thị Vàng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Sơn La

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La công bố Quyết định số 496 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo quyết định, bà Thào Thị Vàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Chiềng Cơi, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Chiềng Cơi, nhiệm kỳ 2025-2030; nhận công tác tại Đảng ủy UBND tỉnh; được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 16/9/2026.

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định điều động. Ảnh: Văn Ngọc

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Đình Việt chúc mừng bà Thào Thị Vàng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, giao trọng trách mới. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận đối với năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của đồng chí Thào Thị Vàng trong quá trình công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị, trên cương vị mới, bà Thào Thị Vàng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể; cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Thào Thị Vàng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tân Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Sơn La khẳng định, được giao nhiệm vụ mới là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn.

Trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, bà Thào Thị Vàng bày tỏ quyết tâm tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng học hỏi, sâu sát cơ sở, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị.

Một số hình ảnh tại hội nghị công bố