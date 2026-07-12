Anh thợ điện làm chủ trang trại, nếm trải thất bại để thành triệu phú

Bỏ nghề kỹ thuật về quê làm nông

Trên khu ao rộng 1.500m2 ở xã Quỳnh Anh, hơn 70 ô lồng nuôi ếch được bố trí ngay ngắn, luôn rộn ràng tiếng ếch. Chủ nhân của trang trại này là anh Hồ Quang Lực (36 tuổi, trú xóm 3 Quỳnh Đôi), người từng nhiều năm gắn bó với nghề thợ điện, rong ruổi theo các công trình xây dựng. Công việc thường xuyên xa nhà nên anh quyết định tìm hướng khởi nghiệp.

Hành trình khởi nghiệp của anh không dễ dàng. Ban đầu, anh đầu tư nuôi lươn nhưng do thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật nên thất bại, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. "Đó là số tiền rất lớn đối với gia đình tôi. Có lúc tôi nghĩ sẽ dừng lại nhưng rồi tự nhủ phải tìm một hướng đi phù hợp hơn để làm lại từ đầu", anh Lực nhớ lại.

Khu ao nuôi ếch của anh Hồ Quang Lực (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh tìm đến các trang trại trong, ngoài tỉnh học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu tập tính sinh trưởng, kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho ếch trước khi quyết định chuyển sang nuôi loài đặc sản này. Lứa đầu tiên với 20.000 con giống mang lại kết quả khả quan. Đàn ếch sinh trưởng tốt, tỷ lệ hao hụt thấp, đầu ra ổn định.

Từ những thành công ban đầu, anh Lực thuê thêm diện tích mặt nước, xây dựng khu nuôi rộng 1.500m2, chia thành 70 ô lồng lưới, mỗi ô rộng 15m2. Mỗi lứa, anh thả 2.000 con giống.

Thay vì nuôi đồng loạt, các lứa được bố trí theo hình thức cuốn chiếu, gối vụ. Cách làm này giúp khu nuôi luôn có ếch thương phẩm, hạn chế áp lực về đầu ra và tránh tình trạng bị thương lái ép giá.

Theo anh Lực, yếu tố quyết định thành công của nghề nuôi ếch là nguồn nước sạch. "Mỗi ngày tôi đều kiểm tra chất lượng nước. Ao nằm gần sông nên rất thuận lợi để thay nước định kỳ 2-3 ngày/lần. Toàn bộ khu nuôi được che lưới nhằm hạn chế sốc nhiệt trong những ngày nắng nóng", anh chia sẻ.

Mô hình nuôi ếch thương phẩm giúp gia đình anh Lực có nguồn thu nhập ổn định (Ảnh: Nguyễn Phê).

Để giảm chi phí đầu vào, anh tiếp tục đầu tư nuôi ếch sinh sản. Sau nhiều lần thử nghiệm, anh đã tự sản xuất được con giống. Hiện khu nuôi duy trì 200 cặp ếch bố mẹ. Mỗi con cái có thể sinh sản khoảng 1.000 con giống mỗi lứa và sau 20 ngày lại bước vào chu kỳ sinh sản mới.

Chu kỳ nuôi kéo dài 4 tháng. Khi đạt trọng lượng 3 con/kg, ếch được xuất bán vì đây là thời điểm thịt săn chắc, chất lượng tốt nhất.

Áp dụng kỹ thuật để nâng cao hiệu quả

Theo anh Lực, nuôi ếch không quá khó nhưng đòi hỏi phải theo dõi sát quá trình sinh trưởng để phát hiện sớm các bệnh thường gặp như mù mắt, chướng hơi, sình bụng...

Do ếch có tập tính ăn lẫn nhau khi chênh lệch kích cỡ nên từ giai đoạn đầu, anh phân loại đàn theo từng nhóm để giảm hao hụt, giúp ếch phát triển đồng đều.

Từ tháng 2 đến tháng 9 âm lịch là thời điểm thích hợp để nuôi ếch. Những tháng cuối năm, khi nhiệt độ giảm, ếch sinh trưởng chậm và bước vào thời kỳ ngủ đông, anh dừng thả giống, tập trung vệ sinh, khử trùng lồng nuôi, xử lý môi trường ao nhằm cắt mầm bệnh, chuẩn bị cho vụ mới.

Bên cạnh việc sử dụng thức ăn phù hợp theo từng giai đoạn phát triển, anh còn áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng sinh học, góp phần rút ngắn thời gian nuôi, nâng cao tỷ lệ sống của đàn ếch.

Không chỉ nuôi ếch, anh Lực còn thả 20.000 con cá rô đầu nhím dưới khu vực lồng nuôi. Đàn cá tận dụng thức ăn dư thừa, chất thải từ quá trình nuôi ếch, góp phần cải thiện chất lượng nguồn nước, tạo thêm nguồn thu mà hầu như không phát sinh chi phí thức ăn.

Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, tham quan mô hình nuôi ếch thương phẩm của anh Lực (Ảnh: Nguyễn Phê).

Hiện ếch thương phẩm được thương lái thu mua ngay tại khu nuôi với giá khoảng 50.000 đồng/kg. Theo anh, mỗi năm gia đình thu 400-500 triệu đồng từ bán ếch. Ngoài ra, cá rô đầu nhím nuôi kết hợp mang về thêm 160-170 triệu đồng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích mặt nước.

Ông Trần Minh Chính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Anh, cho biết đây là mô hình được đầu tư bài bản, có nhiều điểm mới trong sản xuất. Điểm nổi bật là người nuôi tự chủ nguồn giống, tổ chức nuôi theo hình thức gối vụ, kết hợp nuôi cá rô đầu nhím theo quy trình tuần hoàn, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế vừa góp phần bảo vệ môi trường.

"Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ xúc tiến thành lập tổ hội nghề nghiệp nuôi ếch nhằm tạo điều kiện để các hộ dân hỗ trợ nhau về kỹ thuật, con giống, nguồn vốn và liên kết tiêu thụ sản phẩm, hướng tới phát triển nghề nuôi ếch theo hướng bền vững", ông Chính cho biết.